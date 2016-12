ingame Adventskalender 2016 – Türchen 15

Es ist wieder soweit: Kein Flöckchen Schnee und Opa versucht verzweifelt, die Geschenke am falschen Bart und der echten Wampe vorbei, unter den Baum zu bugsieren. Uns bleiben lediglich 9 Tage bis zum Fest aller Feste: Weihnachten. Die Weihnachtszeit ist seit jeher für Besinnlichkeit und Liebe reserviert. Wir finden, es ist vor allem eine Zeit zum Teilen.

Wir haben über das vergangene Jahr so einige Inhalte mit euch geteilt, ob Preview, Review oder tägliche News. Ihr habt es uns tausendfach zurückgezahlt, indem ihr geliked, kommentiert oder schlicht gelesen habt. Im Rahmen der Feiertage ist es nun an der Zeit, euch unsere Dankbarkeit auszudrücken und etwas zurückzugeben. Was eignet sich dazu besser als ein schicker Adventskalender voller Gewinnspiele und satter Preise, der euch so richtig heiß macht auf den kalten Dezember?

Eins können wir euch versichern: Wir hatten Schwierigkeiten, die Türchen wieder zuzukriegen, nachdem wir die Gewinnspiel-Preise mühsam in den Kalender gequetscht haben. Euch steht ein proppevoller Adventsspaß bevor, denn hinter jeder Tür wartet ein neues Gaming-Schmankerl darauf, enthüllt zu werden. Heute, am 15.12.2016, verwöhnen wir euch mit großartigen Preisen von Nintendo.

Das 15. Türchen wird euch präsentiert von den Retro-Liebhabern von VR-Nerds.de. Während ihr noch am ausgeklügelten Mechanismus des Türchens nestelt, bekommt ihr bereits ein gedämpftes „Mamma Mia“ zu hören. Wer wohl dahinter auf euch wartet?

Das Team der Virtual-Reality-Experten gönnt euch heute ein richtig krasses Mario-Package, bestehend aus: 1x Super Mario Maker für den 3DS 1x Paper Mario: Color Splash für die Wii U 1x Mario Kart 8 für die Wii U 1x die schicke Amiibo-Figur Waluigi

Infos zum Gewinnspiel-Preis

Wenn man von Klassikern der Videospiel-Geschichte spricht, darf ein Name auf keinen Fall fehlen: Super Mario. Der gewitzte Klempner aus Italien springt seit nunmehr seit 36 Jahren zu unserer Freude auf dem Bildschirm umher. Angefangen mit einem Auftritt bei Donkey Kong setzt der dickliche Italiener mit der blauen Latzhose seinen Feldzug durch die Kinder- und Erwachsenenzimmer dieser Welt weiter fort.

Im heutigen Adventskalender-Gewinnspiel könnt ihr nun ein ganzes Paket mit den neuesten Ablegern der Mario-Reihe und einer dekorativen und witzigen Amiibo-Figur gewinnen. Bereits in unserer aktuellen News zum Spiel wird deutlich, dass der Super Mario Maker nicht nur für den 3DS wieder im Kommen ist. Wer gern kreativ ist und die Serie liebt, ist bei dem Titel genau an der richtigen Adresse.

Nicht nur als Party-Klassiker taugt Mario Kart bis heute so einiges. Auch der offiziell achte Teil der Rennspiel-Reihe war überaus erfolgreich und macht trotz, bzw. gerade wegen des simplen Spielprinzips immer wieder Laune.

Die Amiibo-Figur zeigt Waluigi wie er auch in den Spielen herüberkommt: Leicht fies, leicht miesgelaunt, aber trotzdem sympathisch. Da ihr mit der Figur spielen könnt, kommt ihr neben der dekorativen Funktion auch eine unterhaltende zugute.

Wir wünschen euch viel Spaß mit dem dicken Mario-Paket und hoffen, der glückliche Gewinner kann mit allen Titeln etwas anfangen.

Ihr habt eine Chance auf das volle Mario-Package, wenn ihr heute noch das grüne Rohr in Richtung vr-nerds.de nehmt und ihre Frage richtig beantwortet.

Teilnahmeschluss ist der 15.12.2016, 23:59. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Mail / Einsendung gestattet. Mitarbeiter von ingame/gamingnewstime/vr-nerds sind von der Teilnahme ausgeschlossen.