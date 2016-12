ingame Adventskalender 2016 – Türchen 16

Es ist wieder soweit: Kein Flöckchen Schnee zu sehen und Opa versucht verzweifelt, die Geschenke am falschen Bart und der echten Wampe vorbei, unter den Baum zu bugsieren. Uns bleiben lediglich 8 Tage bis zum Fest aller Feste: Weihnachten. Die Weihnachtszeit ist seit jeher für Besinnlichkeit und Liebe reserviert. Wir finden, es ist vor allem eine Zeit zum Teilen.

Wir haben über das vergangene Jahr so einige Inhalte mit euch geteilt, ob Preview, Review oder tägliche News. Ihr habt es uns tausendfach zurückgezahlt, indem ihr geliked, kommentiert oder schlicht gelesen habt. Im Rahmen der Feiertage ist es nun an der Zeit, euch unsere Dankbarkeit auszudrücken und etwas zurückzugeben. Was eignet sich dazu besser als ein schicker Adventskalender voller Gewinnspiele und satter Preise, der euch so richtig heiß macht auf den kalten Dezember?

Eins können wir euch versichern: Wir hatten Schwierigkeiten, die Türchen wieder zuzukriegen, nachdem wir die Gewinnspiel-Preise mühsam in den Kalender gequetscht haben. Euch steht ein proppevoller Adventsspaß bevor, denn hinter jeder Tür wartet ein neues Gaming-Schmankerl darauf, enthüllt zu werden. Heute, am 16.12.2016, macht der Preis von Ubisoft eine ganz besonders gute Figur.

Das 16. Türchen präsentiert euch die Serien-Liebhaber von ingame.de. Ihr müsst gar nicht erst Hand an den Öffnungsmechanismus legen, da bietet sich euch schon ein grotesker Anblick. Ein Etwas, halb Schwein, halb Bär, halb Mann knabbert genüsslich an der Tür und versucht, euch den Job zu klauen. Werdet ihr South Park retten können?

Vertreibt das Böse aus South Park mithilfe unseres Preises rund um die Superhelden und Schurken aus dem amerikanischen Bergdorf. Gewinnt ein fantastisches Paket zum neuen Videospiel „South Park: The Fractured But Whole“, bestehend aus 4 schicken Figuren: 1x Mysterion (groß) 1x Mysterion (klein) 1x Der Coon (klein) 1x Professor Chaos (klein)

Infos zum Gewinnspiel-Preis

Wer die Kultserie South Park aus der Feder von Matt Stone und Trey Parker nach 19 Staffeln immernoch nicht kennt, hat so einiges verpasst. Was zunächst als harmlose Kinder-Animationsserie daherkommt, entpuppt sich schnell als bissige und zynische Gesellschaftskritik in Serienform. In jeweils zwanzigminütigen Episoden begleitet ihr die vier Grundschüler Cartman, Kenny, Kyle und Stan durch die verschlafene Kleinstadt South Park in Colorado. Das Bergdorf wird dabei Schauplatz so einiger skurriler Vorkommnisse, bei denen aktuell relevantes Zeitgeschehen mit schwarzem Humor und absurder Lächerlichkeit aufgearbeitet wird – Das alles im sympathischen Animationslook.

Der Erfolg der Serie zog bereits so einige Videospiel-Adaptionen mit sich. 2014 landete Ubisoft mit „South Park: Der Stab der Wahrheit“, einem Rollenspiel im Stil der Serie einen echten Überraschungshit. Nun folgt die Fortsetzung mit „South Park: The Fractured But Whole“, zu Deutsch „Die rektakuläre Zerreißprobe“, die sich um die Ursprünge der Serienhelden und -Schurken Mysterion (Kenny), Coon (Cartman) und Professor Chaos (Butters) drehen wird. Die Sammelfiguren zu Spiel und Serie lassen euch tief in die Welt von South Park eintauchen und machen sich auf jedem Regal oder Tisch so richtig gut.

Um das komplette South-Park-Paket zu ergaunern, musst du uns lediglich die folgende Frage beantworten und die Antwort per E-Mail mit dem Betreff „Türchen 16“, deiner Adresse und vollständigem Namen an win@ingame.de senden.

Frage: Unter welchem Titel werdet ihr in „South Park: Der Stab der Wahrheit“ und dem kommenden „South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe“ in die Geschichte um Cartman, Kenny und Co. eingeführt? Für eine kleine Hilfestellung, schaut doch einmal in unsere aktuelle News zu den Figuren und dem entsprechenden Trailer.

Teilnahmeschluss ist der 16.12.2016, 23:59. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Mail / Einsendung gestattet. Mitarbeiter von ingame/gamingnewstime/vr-nerds sind von der Teilnahme ausgeschlossen.