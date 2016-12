ingame Adventskalender 2016 – Türchen 17

Es ist wieder soweit: Kein Flöckchen Schnee zu sehen und Opa versucht verzweifelt, die Geschenke am falschen Bart und der echten Wampe vorbei, unter den Baum zu bugsieren. Uns bleiben lediglich 7 Tage bis zum Fest aller Feste: Weihnachten. Die Weihnachtszeit ist seit jeher für Besinnlichkeit und Liebe reserviert. Wir finden, es ist vor allem eine Zeit zum Teilen.

Wir haben über das vergangene Jahr so einige Inhalte mit euch geteilt, ob Preview, Review oder tägliche News. Ihr habt es uns tausendfach zurückgezahlt, indem ihr geliked, kommentiert oder schlicht gelesen habt. Im Rahmen der Feiertage ist es nun an der Zeit, euch unsere Dankbarkeit auszudrücken und etwas zurückzugeben. Was eignet sich dazu besser als ein schicker Adventskalender voller Gewinnspiele und satter Preise, der euch so richtig heiß macht auf den kalten Dezember?

Eins können wir euch versichern: Wir hatten Schwierigkeiten, die Türchen wieder zuzukriegen, nachdem wir die Gewinnspiel-Preise mühsam in den Kalender gequetscht haben. Euch steht ein proppevoller Adventsspaß bevor, denn hinter jeder Tür wartet ein neues Gaming-Schmankerl darauf, enthüllt zu werden. Heute, am 17.12.2016, verwöhnen wir euch mit mehreren umfassenden Gesamtpaketen von Steelseries und GAMESinFLAMES.

Mit dem 17. Türchen winken heute die Hardware-Asse von GamingNewsTime. Wer sich gern in packenden MOBAs austobt und dabei die passende Hardware braucht, die dazu mit dem nötigen Grip daherkommt, wird schnell hinter die Klappe des Kalenders schauen wollen.

5 glückliche Gewinner können heute vor Freude jubeln, denn sie verlosen

3x Hardware- und Gaming-Pakete: 1x SteelSeries Rival 500 1x SteelSeries Qck Gaming Mauspad 1x Exklusives T-Shirt von Crush Online 1x 10€ Ingame-Guthaben für Crush Online 2x Gaming-Pakete für Crush Online: 1x Exklusives T-Shirt von Crush Online 1x 10€ Ingame-Guthaben von Crush Online

Infos zum Gewinnspiel-Preis

Die Rival 500 von SteelSeries ist die erste MOBA-/MMO-Maus, die perfekt auf die natürlichen Handbewegungen eines jeden Gamers abgestimmt ist. Fünf der insgesamt fünfzehn Tasten liegen ergonomisch um das seitliche Daumenfeld herum, damit ihr diese frei programmierbaren Tasten mühelos erreichen könnt. So sind auch die wichtigsten Skills und Aktionen immer in unmittelbarer Reichweite eures Daumens.

Die gesamte Mausform wurde gezielt entsprechend der natürlichen Ergonomie der Hand entwickelt und ermöglicht Euch so extrem lange Gaming-Sessions ohne Ermüdungserscheinungen. Abgerundet wird euer Spielerlebnis durch das SteelSeries QcK Gaming Mauspad, das mit seiner optimierten Oberfläche hervorragende Performance für alle Mäuse sowie Laufruhe und Präzision verspricht.

Zusammen sind die Rival 500 und das QcK Gaming Mauspad perfekt geeignet für ein Spiel wie Crush Online und seinem einzigartigen Mix aus PvP-MMO und MOBA-Elementen:

Schon seit Jahrhunderten herrscht Krieg in Gaia. Nation gegen Nation und Mensch gegen Monster. Schließt Euch einer der drei Nationen an und kämpft um die Vorherrschaft auf dem Kontinent.

Ob als Guardian, der mit seiner Kampfkraft den Feind zermürbt, als tödlicher Punisher oder dem Magie wirkenden Saint, der Verbündete unterstützt: In Crush Online entscheidet einzig die Wahl Eurer Waffe darüber, welche Fähigkeiten Euer Held beherrscht. Ihr könnt bis zu fünf verschiedene Waffen für jede Klasse freischalten – und Euren Spielstil so in Echtzeit an jede Situation anpassen.

Tretet einer Legion bei oder gründet Eure eigene! Trefft alte Bekannte und lernt neue Freunde kennen, denn nur gemeinsam könnt Ihr in der rauen Welt von Gaia bestehen. Das koordinierte Zusammenspiel innerhalb Eurer Nation und das Bilden von Allianzen sind der Schlüssel zur Herrschaft über Gaia.

Und denkt immer daran: It’s not just a match – it’s war

Wenn ihr eines der 3 Hardware- und Gaming-Pakete oder eines der 2 Gaming-Pakete zu Crush Online ergattern wollt, solltet ihr noch heute auf die Seite unserer Partner von GamingNewsTime.de gehen und ihre knifflige Frage beantworten.

Teilnahmeschluss ist der 17.12.2016, 23:59. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Mail / Einsendung gestattet. Mitarbeiter von ingame/gamingnewstime/vr-nerds sind von der Teilnahme ausgeschlossen.