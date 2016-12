ingame Adventskalender 2016 – Türchen 18

Es ist wieder soweit: Kein Flöckchen Schnee und Opa versucht verzweifelt, die Geschenke am falschen Bart und der echten Wampe vorbei, unter den Baum zu bugsieren. Uns bleiben lediglich 6 Tage bis zum Fest aller Feste: Weihnachten. Die Weihnachtszeit ist seit jeher für Besinnlichkeit und Liebe reserviert. Wir finden, es ist vor allem eine Zeit zum Teilen.

Wir haben über das vergangene Jahr so einige Inhalte mit euch geteilt, ob Preview, Review oder tägliche News. Ihr habt es uns tausendfach zurückgezahlt, indem ihr geliked, kommentiert oder schlicht gelesen habt. Im Rahmen der Feiertage ist es nun an der Zeit, euch unsere Dankbarkeit auszudrücken und etwas zurückzugeben. Was eignet sich dazu besser als ein schicker Adventskalender voller Gewinnspiele und satter Preise, der euch so richtig heiß macht auf den kalten Dezember?

Eins können wir euch versichern: Wir hatten Schwierigkeiten, die Türchen wieder zuzukriegen, nachdem wir die Gewinnspiel-Preise mühsam in den Kalender gequetscht haben. Euch steht ein proppevoller Adventsspaß bevor, denn hinter jeder Tür wartet ein neues Gaming-Schmankerl darauf, enthüllt zu werden. Heute, am 18.12.2016, verwöhnen wir euch mit großartigen Preisen von Nintendo.

Das 18. Türchen wird euch von den VR-Nerds auf dem Silbertablett angeboten. Die Kostbarkeiten, die dahinter warten, stehen diesmal ganz im Zeichen von Wirtschaftlichkeit und Effizienz. Mit den Preisen behaltet ihr die Kontrolle in der Hand oder baut sie langsam auf.

Heute gibt es einen klaren Gewinner. Doch auch die Trostpreise sehen zum Anbeißen aus. Sie verlosen:

1x das wirtschaftliche Gesamtpaket: 1x den GC-400ES Controller von Nacos 1x Stronghold Crusader HD 2x Stronghold Crusader HD 2x Strongold Crusader 2: Ultimate Edition

Infos zum Gewinnspiel-Preis

Der Hauptpreis, das Alpha Pad von Nacon mit dem klangvollen Namen GC-400ES ist, so die Beschreibung des Herstellers, der Controller für Gamer mit professionellem Anspruch. Das Pad wurde per Crowdfunding finanziert und ist ausschließlich für ambitionierte PC-Spieler konzipiert worden. Dank der drei verschiedenen Eingabemodi ist der GC-400ES mit allen PC-Titeln kombinierbar und sorgt so für maximale Effizienz beim Zocken.

Der Controller bietet eine Vielzahl an Anpassungs-Optionen wie Profile, mit denen ihr die Tastenbelegung individuell einstellen und für euch speichern oder die Empfindlichkeit der Sticks konfigurieren könnt. Nacon bietet euch alle Freiheiten, das Gaming-Erlebnis zu eurem ganz persönlichen zu machen. 4 zusätzliche Aktionstasten an der Rückseite sorgen auch bei komplexeren Titeln für das nötige Maximum an Effizienz.

Wer das Gamepad direkt ausprobieren möchte, kann dies mit unserem zweiten Preis im Paket tun. Stronghold Crusader, ein Klassiker der Aufbaustrategie steht auch auf unserer Liste. Die Reihe nahm in den letzten zehn Jahren immer einen der oberen Plätze in Bezug auf Wirtschafts und Strategie ein. Auch wenn die Meinungen zu den aktuellen Stronghold-Spielen gespalten sind, lohnt es sich immer wieder, in die mittelalterlichen RTS-Spiele einzutauchen und ein paar Runden zu spielen.

Ob sich der Nacon GC-400ES auch für ein Wirtschafts-RTS wie Stronghold Crusader HD eignet, darf uns der glückliche Gewinner mitteilen. Neben dem neu aufgelegten ersten Teil rund um die Kreuzzüge, wird auch der aktuelle zweite Teil verlost.

Wollt ihr das Paket oder eine der Einzelversionen gewinnen, müsst ihr die VR-Brille nur kurz absetzen und die Seite der vr-nerds.de besuchen, die die Gewinnspielfrage bereithält.

Teilnahmeschluss ist der 15.12.2016, 23:59. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Mail / Einsendung gestattet. Mitarbeiter von ingame/gamingnewstime/vr-nerds sind von der Teilnahme ausgeschlossen.