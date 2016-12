ingame Adventskalender 2016 – Türchen 22

Es ist wieder soweit: Kein Flöckchen Schnee zu sehen und Opa versucht verzweifelt, die Geschenke am falschen Bart und der echten Wampe vorbei, unter den Baum zu bugsieren. Uns bleiben lediglich 2 Tage bis zum Fest aller Feste: Weihnachten. Die Weihnachtszeit ist seit jeher für Besinnlichkeit und Liebe reserviert. Wir finden, es ist vor allem eine Zeit zum Teilen.

Wir haben über das vergangene Jahr so einige Inhalte mit euch geteilt, ob Preview, Review oder tägliche News. Ihr habt es uns tausendfach zurückgezahlt, indem ihr geliked, kommentiert oder schlicht gelesen habt. Im Rahmen der Feiertage ist es nun an der Zeit, euch unsere Dankbarkeit auszudrücken und etwas zurückzugeben. Was eignet sich dazu besser als ein schicker Adventskalender voller Gewinnspiele und satter Preise, der euch so richtig heiß macht auf den kalten Dezember?

Eins können wir euch versichern: Wir hatten Schwierigkeiten, die Türchen wieder zuzukriegen, nachdem wir die Gewinnspiel-Preise mühsam in den Kalender gequetscht haben. Euch steht ein proppevoller Adventsspaß bevor, denn hinter jeder Tür wartet ein neues Gaming-Schmankerl darauf, enthüllt zu werden. Heute, am 22.12.2016,

Das 22. Türchen ist schon mit ordentlich Weihnachtsatmosphäre gespickt und wird euch präsentiert von ingame.de. Wer an diesem Gewinnspiel nicht teilnimmt, verpasst ein enormes Paket an Peripherie- und Komfort-Geräten. Jeder Preis ist es wert und kommt mir guter Verarbeitung daher.

Heute freuen sich 4 von euch über Tastatur, Maus, Case oder Stuhl. Folgende Preis stehen für euch bereit:

1x Der PHANTEKS Enthoo Pro M Midi-Tower – Tempered Glass in schwarz 1x Die Cougar Attack X3 Gaming-Tastatur, MX Brown, DE Layout 1x Die Cougar Revenger optische Gaming-Maus in schwarz 1x Der Nitro Concepts E200 Race Gaming-Stuhl in schwarz/rot

Infos zum Gewinnspiel-Preis

Der PHANTEKS Enthood Pro M Midi-Tower gehört zur neuesten Technologie, was PC-Tower angeht und zeichnet sich vor allem durch seine lärmhemmenden Dämmungen aus. Ihr könnt genau die Teile der Lüftung und Kühlung dämmen, die ihr für notwendig erachtet und reduziert so die Geräuschkulisse beim Zocken um ein Vielfaches. Denn neben der vorkonzipierten Dämmung wird so einiges an Dämmmaterial mitgeliefert. Der Body ist aus haltbarem Stahl und kommt schlicht, aber schick daher. Bis zu 6 Lüfter können im Gehäuse untergebracht werden, 2 davon bereits vorinstalliert. Für die vollen technischen Daten, checkt die Übersichtsseite.

Die Cougar Attack X3 Gaming-Tastatur beschränkt sich auf die wichtigen und wesentlichen Funktionen einer professionellen Gaming-Tastatur. Gummierte Standfüße, geben dem Gerät Stabilität auf jeder Oberfläche und die frei stehenden Tasten, die mit klassischen Cherry-MX-Brown-Switches unterlegt sind, sorgen für maximalen Komfort beim Zocken. Zu den weiteren Features der Tastatur gehören: Konfigurierbare USB Polling Raten, die 1ms Antwortzeit, Multimediatasten, sowie programmierbare Keys. Alle weiteren Infos erhaltet ihr auch hier auf der Produktseite.

Zur Beschreibung der Revenger Gaming-Maus von Cougar verweisen wir auf die offiziellen Überblicks-Daten, mit denen alles zur Maus gesagt ist:

Ergonomisches Design für Rechtshänder

Optischer PixArt PMW3360 Sensor mit 100 – 12.000 DPI

Hochwertige Omron-Mikroschalter für lange Haltbarkeit

RGB-LED-Beleuchtung an zwei Zonen

6 programmierbare Tasten + Speicher für 3 Profile

Griffige Seitenflächen für maximalen Halt

Der hochwertige Gaming-Stuhl E200 Race von Nitro Concepts bietet sich mit seinem dynamischen Look vor allem sportbegeisterten Gamern an. Aber auch Spieler, die lediglich fantastischen Komfort suchen, werden mit dem Drehstuhl auf ihre Kosten kommen:

Hochwertiger PU-Kunstlederbezug in Schwarz

Rote Akzente an den Nähten, Armlehnen & Rollen

Coole Racing-Optik durch dynamisches Design und sportliche Seitenwangen

Besonders atmungsaktiv durch Perforation im Bezug

Bequeme Kaltschaumpolsterung für hohen Komfort

Geschmeidige Wippmechanik & komfortable Höhenverstellung

Laufruhige 50-mm-Rollen für viele Untergründe

Über alle Preise und mehr könnt ihr euch auch ganz offiziell bei unserem Partner Caseking informieren.

Wer sich einen der hochwertigen und gerade für die freie Zeit nach Weihnachten nützlichen Preise sichern will, muss uns nur ganz fix die folgende Frage beantworten und die Antwort per E-Mail mit dem Betreff „Türchen 22“, eurer Adresse und vollständigem Namen an win@ingame.de senden. Die Hardware wartet in unseren Räumlichkeiten nur darauf, endlich eingesetzt zu werden.

Frage: Wie heißt das Headset der Luxusklasse von Steelseries, das wir euch in unserem Geschenktipp für Zocker vorgestellt haben?

Teilnahmeschluss ist der 22.12.2016, 23:59. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Mail / Einsendung gestattet. Mitarbeiter von ingame/gamingnewstime/vr-nerds sind von der Teilnahme ausgeschlossen.