ingame Adventskalender 2016 – Türchen 20

Es ist wieder soweit: Kein Flöckchen Schnee zu sehen und Opa versucht verzweifelt, die Geschenke am falschen Bart und der echten Wampe vorbei, unter den Baum zu bugsieren. Uns bleiben lediglich 4 Tage bis zum Fest aller Feste: Weihnachten. Die Weihnachtszeit ist seit jeher für Besinnlichkeit und Liebe reserviert. Wir finden, es ist vor allem eine Zeit zum Teilen.

Wir haben über das vergangene Jahr so einige Inhalte mit euch geteilt, ob Preview, Review oder tägliche News. Ihr habt es uns tausendfach zurückgezahlt, indem ihr geliked, kommentiert oder schlicht gelesen habt. Im Rahmen der Feiertage ist es nun an der Zeit, euch unsere Dankbarkeit auszudrücken und etwas zurückzugeben. Was eignet sich dazu besser als ein schicker Adventskalender voller Gewinnspiele und satter Preise, der euch so richtig heiß macht auf den kalten Dezember?

Eins können wir euch versichern: Wir hatten Schwierigkeiten, die Türchen wieder zuzukriegen, nachdem wir die Gewinnspiel-Preise mühsam in den Kalender gequetscht haben. Euch steht ein proppevoller Adventsspaß bevor, denn hinter jeder Tür wartet ein neues Gaming-Schmankerl darauf, enthüllt zu werden. Heute, am 20.12.2016, steht der Kalender ganz und gar im Zeichen von Ubisoft.

Das 20. Türchen ist so richtig gefüllt und wird euch präsentiert von den Hackern und Asssassinen bei GamingNewsTime. Repräsentiert ihr eure Lieblingsspiele nicht nur, indem ihr sie spielt, sondern auch mit dem richtig stylishen Merchandise dazu, dann ist das pralle Ubisoft-Package genau das Richtige für euch. Die Preise warten sehnsüchtig hinter dem Türchen darauf, gewonnen zu werden.

Heute können erneut 5 Glückliche Community-Mitglieder eines der exklusiven Packages gewinnen:

1x Assassins Creed Syndicate Big Ben Collector’s Edition (ohne Spiel) 2x Watch Dogs 2 San Francisco Collector’s Edition, 1x für den PC, 1x für die PS4 1x Das große Watch Dogs 2 Package: 1x 2 Bomberjacke(Größe L) 1x T-Shirt (Größe M) 1x Power Bank Speaker 1x In Ears 1x Aufnäher 1x Das kleine Watch Dogs 2 Package: 1x T-Shirt (Größe M) 1x Power Bank Speaker 1x In Ears 1x Aufnäher

Infos zum Gewinnspiel-Preis

Die Big Ben Collector’s Edition vom neuesten Assassins Creed kommt mit einer 30cm Jakob-Uhrwerk-Figur, der exklusiven Guilllotine Collector’s Box, einem schicken Artbook, dem Soundtrack, einer Litographie, einer Karte und einem praktischen und schicken Flachmann daher. Wer das Spiel schon besitzt und seine Sammlung vervollständigen will, bekommt mit der Spezialedition einige dekorative Items für das Gaming-Zimmer serviert, die eure Freunde garantiert vor Neid erblassen lassen.

Die San Francisco Collector’s Edition vom erfolgreichen Hacking-Spiel Watch Dogs 2 bietet euch nicht nur das Spiel und alle digitalen Zusatzinhalte, sondern kommt ebenfalls mit einer schicken Figur des Protagonisten Marcus Holloway. Darüber hinaus bietet die Sammler-Version einige Litographien, eine Karte vom San Francisco aus dem Spiel und einen schicken Dedsec Laptop Sticker, der das Spielgefühl von Watch Dogs 2 auch auf eure Online-Sessions überträgt.

Die beiden Pakete bieten euch eine Auswahl an krassen Merch-Gegenständen, die das Herz jedes Watch Dogs.-Fans höherschlagen lassen. Die Bomberjacke ähnelt deutlich der im Spiel getragenen Jacke von Marcus Holloway. Sie präsentiert sich in schickem, schlichten Blau mit dem DedSec-Logo an der linken Brust. Wer sich also wie der Hauptcharakter fühlen will, hofft auf sein Glück. Die T-Shirts zeigen das DeadSec-Motiv mit dem Schriftzug „The Return of DeadSec“ und sind mit den grau, gelb und schwarz gehaltenen Farbtönen ein echter Hingucker.

Die In Ear-Kopfhörer und die Power Bank Lautsprecher gehen im schlichten, stylishen Design an den Start und sind beide mit dem Watch Dogs 2 Logo gebrandet. Der Aufnäher überzeugt durch seine gute Verarbeitung und bietet euch ebenfalls das DedSec-Logo, mit dem ihr eure Rucksäcke so richtig boosten könnt.

Wenn du die Asssassins Creed Big Ben Collector’s Edition, eins der Watch Dogs Merch-Pakete oder eine der Watch Dogs 2 San Francisco-Editionen ergattern willst, hack dich schnell ins Internet und besuche die Seite unserer Partner von GamingNewsTime.de. Sie haben eine ganz spezielle Frage für euch parat, die es zu beantworten gibt.

Teilnahmeschluss ist der 20.12.2016, 23:59. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Mail / Einsendung gestattet. Mitarbeiter von ingame/gamingnewstime/vr-nerds sind von der Teilnahme ausgeschlossen.