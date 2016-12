ingame Adventskalender 2016 – Türchen 23

Es ist wieder soweit: Kein Flöckchen Schnee zu sehen und Opa versucht verzweifelt, die Geschenke am falschen Bart und der echten Wampe vorbei, unter den Baum zu bugsieren. Uns bleibt lediglich 1 Tag bis zum Fest aller Feste: Weihnachten. Die Weihnachtszeit ist seit jeher für Besinnlichkeit und Liebe reserviert. Wir finden, es ist vor allem eine Zeit zum Teilen.

Wir haben über das vergangene Jahr so einige Inhalte mit euch geteilt, ob Preview, Review oder tägliche News. Ihr habt es uns tausendfach zurückgezahlt, indem ihr geliked, kommentiert oder schlicht gelesen habt. Im Rahmen der Feiertage ist es nun an der Zeit, euch unsere Dankbarkeit auszudrücken und etwas zurückzugeben. Was eignet sich dazu besser als ein schicker Adventskalender voller Gewinnspiele und satter Preise, der euch so richtig heiß macht auf den kalten Dezember?

Eins können wir euch versichern: Wir hatten Schwierigkeiten, die Türchen wieder zuzukriegen, nachdem wir die Gewinnspiel-Preise mühsam in den Kalender gequetscht haben. Euch steht ein proppevoller Adventsspaß bevor, denn hinter jeder Tür wartet ein neues Gaming-Schmankerl darauf, enthüllt zu werden. Heute, am 23.12.2016, wartet ein phänomenales Paket von Logitech darauf, von euch entdeckt und gewonnen zu werden.

Mit dem 23. Türchen bedanken sich deshalb die Jungs und Mädels von GamingNewsTime bei euch. Ihr öffnet die kleine Klappe zum vorletzten Mal, könnt die Stimmung schon hochkochen spüren und erblickt die Trinität des Gaming: Maus, Tastatur und Headset.

Gewinnt heute bei unserem Netzwerk-Partner:

1x Die Logitech Pro Gaming-Maus 1x Die Logitech G 910 Orion Spectrum Gaming-Tastatur 1x Das Logitech G 633

Infos zum Gewinnspiel-Preis

Der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ist nicht länger in Metern oder Sekunden messbar, es geht stattdessen um Mikrometer und Millisekunden.

Logitech bewirbt ihren neuesten Anwärter auf den Thron der Gaming-Mäuse mit diesen Worten. Und genau damit kann die Pro des Schweizer Herstellers punkten: Präzision bei hoher Geschwindigkeit. Das Gerät kommt dabei nicht besonders ausgeschmückt daher, soll aber gerade deshalb Pro-Gamer ansprechen, die Wert auf Verarbeitung und Performance legen, anstatt sich von Äußerlichkeiten blenden zu lassen. Von 200-12.000 DPI ist alles drin, je nachdem in welchem Titel ihr unterwegs seid. Logitech verspricht ein leichtgängiges Klicken und Robustheit bei einem gleichzeitig minimalen Gewicht. Die Pro ist minimalistisch, aber bietet genau das, was professionelle Spieler suchen.

Anders als viele andere Anbieter auf dem Markt zeichnet sich Logitech bei Tastaturen dadurch aus, dass in den Geräten die hauseigenen Romer-G-Switches verbaut werden. Die Qualität des Endproduktes liegt also gänzlich in der Hand von Logitech. Die Performance der G910 Orion Spectrum zeigt, dass auch die Logitech-Schalter ihren Job auf fantastische Art und Weise bewerkstelligen. In Kombination mit den 113 Tasten mit Anti-Ghosting-Effekt bietet sie ein Rundumpaket im Bereich Peripherie. Intelligente RGB-Beleuchtung, Multimedia-Tasten, 9 programmierbare Tasten und die Second-Screen-Möglichkeit dank ARX-Control-Integration sind nur einige der Features, die euch die G910 bietet.

Abschließend haben wir noch das G633 Artemis Spectrum der Schweizer für euch. In unserem Test schnitt es ausgezeichnet ab und sorgte vor allem durch seine vielfältigen Anschlussmöglichkeiten und den klaren Klang für ein Hörerlebnis der besonderen Art. Dabei überzeugte das Headset zusätzlich durch seine auffällig und schicke Optik. Die Pro-G-Lautsprecher sorgen dafür, dass der 7.1 Dolby-Surround-Sound auch an euren Zocker-Ohren ankommt und nicht im Nirvana verpufft. Auch hier sind die programmierbaren Tasten wieder mit von der Partie.

Wer seine Hände oder Ohren einen Tag vor Weihnachten noch so richtig verwöhnen will und deshalb beim Gewinnspiel mitmacht, muss für eine Chance auf Maus, Tastatur oder Headset lediglich auf GamingNewsTime.de vorbeischauen und die dort dargebotene Frage beantworten. Eins ist sicher: Es lohnt sich

Teilnahmeschluss ist der 23.12.2016, 23:59. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Mail / Einsendung gestattet. Mitarbeiter von ingame/gamingnewstime/vr-nerds sind von der Teilnahme ausgeschlossen.