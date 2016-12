ingame Adventskalender 2016 – Türchen 24

Es ist wieder soweit: Kein Flöckchen Schnee und Opa versucht verzweifelt, die Geschenke am falschen Bart und der echten Wampe vorbei, unter den Baum zu bugsieren. Die Weihnachtszeit ist seit jeher für Besinnlichkeit und Liebe reserviert. Wir finden, es ist vor allem eine Zeit zum Teilen. Der Tag der Tage ist gekommen: Heiligabend ist am Start und die Hütte riecht bereits nach Tannennadeln und Räucherkerzen.

Wir haben über das vergangene Jahr so einige Inhalte mit euch geteilt, ob Preview, Review oder tägliche News. Ihr habt es uns tausendfach zurückgezahlt, indem ihr geliked, kommentiert oder schlicht gelesen habt. Im Rahmen der Feiertage ist es nun an der Zeit, euch unsere Dankbarkeit auszudrücken und etwas zurückzugeben. Was eignet sich dazu besser als ein schicker Adventskalender voller Gewinnspiele und satter Preise, der euch so richtig heiß macht auf den kalten Dezember?

Eins können wir euch versichern: Wir hatten Schwierigkeiten, die Türchen wieder zuzukriegen, nachdem wir die Gewinnspiel-Preise mühsam in den Kalender gequetscht haben. Gerade heute, am 24. Dezember 2016, ist das riesige Paket, das wir zu verlosen haben, so schwer und kostbar wie kein anderes zuvor. Den ganz besonderen Platz in unserem Adventskalender hat für all euch Gamer da draußen SteelSeries geboten bekommen. Ein Package vom Allerfeinsten wartet auf euch!

Das finale 24. Türchen präsentieren euch abschließend die Weihnachtselfen von den VR-Nerds. Weihnachtslieder singen sie zwar nicht für die letzte Klappe des Kalenders, haben dafür aber so einiges vorbereitet, um wirklich jeden Gamer glücklich zu machen. Auf drei öffnen wir gemeinsam das allerletzte Türchen. 1 – 2 -3!

Ho, Ho, Ho! Am Weihnachtstag könnt ihr eins der fantastischen Peripherie-Elemente von SteelSeries gewinnen. Verlost werden:

1x die SteelSeries Rival 700 Gaming-Maus 1x Die Steel Series Apex M500 Gaming-Tastatur 1x der SteelSeries Stratus XL Gaming-Controller 1x das SteelSeries QCK + Gaming-Mauspad

Infos zum Gewinnspiel-Preis

Die SteelSeries Rival 700 ist eine der führenden Gaming-Mäuse auf dem Markt. Vor allem im Esports-Bereicht wird das Schmuckstück aufgrund der Performance und Komfortfunktionen beinahe standardmäßig verwendet: Vor allem zeichnet sich der Alleskönner durch das erste komplett anpassbare OLED-Display aus, mit dem ihr jederzeit und spontan auf Statistiken, Einstellungen oder Anpassungs-Optionen zugreifen könnt. Ob ihr auf dem Bildschirm Kopfschüsse zählt, Cooldowns anzeigt oder das Logo eures Lieblingsteams darstellt, bleibt euch überlassen. Darüber hinaus verfügt die Rival 700 über das neuartige Feature der Taktikmeldung. Ihr könnt mit der Maus nämlich beispielsweise eure Cooldowns verfolgen. Ihr speichert ganz einfach ein Intervall ein und die Maus verrät euch über Vibration, wann der entsprechende Zauber wieder aktiv ist: Das grenzt schon fast am Mogeln, ist aber ein fantastisches neues Element an einer Maus.

Die mechanische Gaming-Tastatur Apex m500 von SteelSeries gilt mit seinen bewährten MX-Red-Schalter als Speerspitze moderner Gaming-Peripherie. Professionelle Spieler schwören auf die minimalistische Tastatur, um auf Bestleistung zu kommen. Das Kabelmanagement und die mannigfaltigen Makro-Funktionen machen die Apex M500 zu einem langlebigen, zuverlässigen Allrounder. Die Tastatur ist mit PC und Mac kompatibel.

Echte Sofagamer ohne Konsole greifen meist auf einen der zahlreichen Controller für den PC zurück. Mit dem Stratus XL Gaming-Controller für PC und Android kann die Spielerfahrung nur großartig werden. Wir verlosen eins der Wundergeräte, das durch klassisches Design mit gleichzeitig neuartigen Customization-Möglichkeiten auftrumpft. So lässt sich beim Stratus XL der Auslösepunkt des Abzugs individuell einstellen und ganz eurer Präferenz anpassen. Der kabellose Controller überzeugt dabei mit einem ergonomischen Konzept und einem ganz eigenen Look.

Das Steelseries QCK+ Mauspad ist der letzte der Gewinnspiel-Preise aber nicht weniger wertvoll und aus der Gaming-Szene wegzudenken als alle anderen Gewinne. Eine rutschfeste Gummiunterseite gehört aktuell zum Standard, genau wie die reibungslose Oberfläche, die das Mauspad liefert. Vor allem Spieler mit sehr hoher DPI, die im RTS- oder MOBA-Genre unterwegs sind, sollen sich mit dem QCK+ pudelwohl fühlen. Die Marke von Steelseries glänzt aber vor allem durch seine Größe. Die Zeit der Ablagen mit Grenzen ist vorbei: Das QCK+ bietet präzise Bewegungs-Optionen zu jeder Seite, die auch mal größer ausfallen können.

Möchtet ihr euch selbst ein Weihnachtsgeschenk machen, besucht am schönsten aller Festtage die Seite vr-nerds.de und gebt den Jungs und Mädels die richtige Antwort auf ihre Gewinnspielfrage. Vielleicht haben sie am 24. Dezember ja sogar noch weitere Überraschungen für euch parat.

Teilnahmeschluss ist der 24.12.2016, 23:59. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Mail / Einsendung gestattet. Mitarbeiter von ingame/gamingnewstime/vr-nerds sind von der Teilnahme ausgeschlossen.