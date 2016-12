ingame Adventskalender 2016 – Türchen 3

Es ist wieder soweit: Kein Flöckchen Schnee und Opa versucht verzweifelt, die Geschenke am falschen Bart und der echten Wampe vorbei, unter den Baum zu bugsieren. Uns bleiben lediglich 21 Tage bis zum Fest aller Feste: Weihnachten. Die Weihnachtszeit ist seit jeher für Besinnlichkeit und Liebe reserviert. Wir finden, es ist vor allem eine Zeit zum Teilen.

Wir haben über das vergangene Jahr so einige Inhalte mit euch geteilt, ob Preview, Review oder tägliche News. Ihr habt es uns tausendfach zurückgezahlt, indem ihr geliked, kommentiert oder schlicht gelesen habt. Im Rahmen der Feiertage ist es nun an der Zeit, euch unsere Dankbarkeit auszudrücken und etwas zurückzugeben. Was eignet sich dazu besser als ein schicker Adventskalender voller Gewinnspiele und satter Preise, der euch so richtig heiß macht auf den kalten Dezember?

Eins können wir euch versichern: Wir hatten Schwierigkeiten, die Türchen wieder zuzukriegen, nachdem wir die Gewinnspiel-Preise mühsam in den Kalender gequetscht haben. Euch steht ein proppevoller Adventsspaß bevor, denn hinter jeder Tür wartet ein neues Gaming-Schmankerl darauf, enthüllt zu werden. Heute, am 03.12.2016, verwöhnen wir euch mit großartigen Preisen von Creative

Das dritte Türchen wird euch präsentiert von den Jungs und Mädels von VR-Nerds.de. In Zeitlupe klappt es auf und ihr hört bereits im Hintergrund den satten Sound eines 7.1 Surrround-Headsets.

Wir verlosen 1x das Soundblaster X H7 Headset von Creative

Infos zum Gewinnspiel-Preis

Der Creative Soundblaster X H7 präsentiert sich euch in schlichtem Schwarz. Gerade die hochwertigen Materialien, die beim Gaming-Headset zum Einsatz kamen und darüber hinaus noch erstklassig verarbeitet wurden, machen es zu einem Luxus-Kandidaten der Peripherie. In Kombination mit der prämierten Creative-Software habt ihr eine Vielzahl an Möglichkeiten, unterschiedliche Sound-Presets zu nutzen. Gerade Puristen werden etliche Stunden allein für die mannigfaltigen Einstellungsmöglichkeiten benötigen, um ihr geschultes Gehör optimal auf die Spielerfahrung einzustimmen. Das Wichtigste bei einem Gaming-Headset ist schließlich der Klang.

Unser Test hat gezeigt, dass dieser beim Creative Soundblaster H7 aus der X-Serie den stolzen Preis von knapp 170 Euro rechtfertigt. Wer sich den Soundblaster deutlich günstiger sichern will, muss einfach heute auf vr-nerds.de vorbeischauen.

Teilnahmeschluss ist der 03.12.2016, 23:59. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Mail / Einsendung gestattet. Mitarbeiter von ingame/gamingnewstime/vr-nerds sind von der Teilnahme ausgeschlossen.