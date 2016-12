ingame Adventskalender 2016 – Türchen 6

The Last Guardian: Ein weiterer Trailer überzeugt

Bald ist es soweit! In zwei Tagen hat der lang erwartete Titel „The Last Guardian“ seinen Release. Seit 2007 arbeiten die zuständigen Teams von GenDesign und Sony an dem Titel. Seither steigt die Vorfreude bei allen Fans kontinuierlich. Nachdem die Erfolgstitel „ICO“ und „Shadow oft he Colossus“ die Erwartungen sprengten, hat nun auch „The Last Guardian“ den Goldstatus erreicht. Die Entwicklung stand unter den Fittichen des Game-Directors Fumito Ueda, welcher das Langze