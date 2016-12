ingame Adventskalender 2016 – Türchen 7

Heute erwartet euch ein geballtes Legend of Zelda-Package. Einen glücklichen Gewinner erwarten 1x The Legend of Zelda: Twilight Princess für die Wii U, 1x Hyrule Warriors Legends und 1x The Legend of Zelda: Majoras Mask 3D für den 3DS, sowie 1x die schicke Amiibo-Figur Ocarina-Link.

Eins können wir euch versichern: Wir hatten Schwierigkeiten, die Türchen wieder zuzukriegen, nachdem wir die Gewinnspiel-Preise mühsam in den Kalender gequetscht haben. Euch steht ein proppevoller Adventsspaß bevor, denn hinter jeder Tür wartet ein neues Gaming-Schmankerl darauf, enthüllt zu werden. Heute, am 07.12.2016 , verwöhnen wir euch mit einem wertvollen Preis von Nintendo

Wir haben über das vergangene Jahr so einige Inhalte mit euch geteilt, ob Preview, Review oder tägliche News. Ihr habt es uns tausendfach zurückgezahlt, indem ihr geliked, kommentiert oder schlicht gelesen habt. Im Rahmen der Feiertage ist es nun an der Zeit, euch unsere Dankbarkeit auszudrücken und etwas zurückzugeben. Was eignet sich dazu besser als ein schicker Adventskalender voller Gewinnspiele und satter Preise, der euch so richtig heiß macht auf den kalten Dezember?

Die Legend of Zelda-Reihe gilt seit jeher als eine der bahnbrechendsten Videospiel-Serien unseres Planeten. Bereits seit dem Erstling „The Legend of Zelda“ aus dem Jahr 1986 begeistern die Geschichten rund um Link, den allzeit sympathischen Helden, sowohl junge als auch alte Menschen. Link stellt dabei immer die Verbindung zwischen Spielwelt und Spieler dar. Selbst in der globalisierten Moderne des 21. Jahrhunderts fesselt das zeitlose Gameplay Videospieler aller Arten immer aufs Neue.

Die regelmäßigen Neuauflagen verpacken das klassische Spielprinzip dabei in einem aktualisierten Look mit der nötigen Grafik-Power wie beispielsweise die Trailer zum neuen „Breath of The Wild“ zeigen. The Legend of Zelda-Fans erhalten mit dem Fan-Paket, das ihr nur bei uns gewinnen könnt, einige ihrer Lieblingstitel und darüber hinaus den passenden Hingucker für die hauseigene Gaming-Wand, Link mit seiner Ocarina im Anschlag als schicke Figur, mit der ihr sogar auf eurem 3DS spielen könnt. Diese entstammt der einzigartigen Jubiläumsedition, die im Rahmen des 30-jährigen Bestehens der Zelda-Reihe herausgebracht wurde.

Um das dicke Zelda-Package zu gewinnen, musst du uns lediglich die folgende Frage beantworten und die Antwort per E-Mail mit dem Betreff „Türchen 7“ und deiner Adresse und vollständigem Namen an win@ingame.de senden. Information am Rande: Ihr könnt nur das Paket im Ganzen gewinnen, nicht die Titel als Einzelversionen. Es kann leider nur ein Zelda-Liebhaber gewinnen.

Frage: Wie heißt das Animationsstudio, das für den Kurzfilm „Terrible Fate“ zum Zelda-Klassiker Majora’s Mask verantwortlich ist? Kleiner Tipp: Schaut doch einmal in unsere News zum bewegenden Kurzfilm:

Teilnahmeschluss ist der 07.12.2016, 23:59. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Mail / Einsendung gestattet. Mitarbeiter von ingame/gamingnewstime/vr-nerds sind von der Teilnahme ausgeschlossen.