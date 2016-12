ingame Adventskalender 2016 – Türchen 8

Es ist wieder soweit: Kein Flöckchen Schnee zu sehen und Opa versucht verzweifelt, die Geschenke am falschen Bart und der echten Wampe vorbei, unter den Baum zu bugsieren. Uns bleiben lediglich 16 Tage bis zum Fest aller Feste: Weihnachten. Die Weihnachtszeit ist seit jeher für Besinnlichkeit und Liebe reserviert. Wir finden, es ist vor allem eine Zeit zum Teilen.

Wir haben über das vergangene Jahr so einige Inhalte mit euch geteilt, ob Preview, Review oder tägliche News. Ihr habt es uns tausendfach zurückgezahlt, indem ihr geliked, kommentiert oder schlicht gelesen habt. Im Rahmen der Feiertage ist es nun an der Zeit, euch unsere Dankbarkeit auszudrücken und etwas zurückzugeben. Was eignet sich dazu besser als ein schicker Adventskalender voller Gewinnspiele und satter Preise, der euch so richtig heiß macht auf den kalten Dezember?

Eins können wir euch versichern: Wir hatten Schwierigkeiten, die Türchen wieder zuzukriegen, nachdem wir die Gewinnspiel-Preise mühsam in den Kalender gequetscht haben. Euch steht ein proppevoller Adventsspaß bevor, denn hinter jeder Tür wartet ein neues Gaming-Schmankerl darauf, enthüllt zu werden. Heute, am 08.12.2016, verwöhnen wir euch mit einem wertvollen Preis von COUCHMASTER.

Das achte Türchen wird euch ein weiteres Mal präsentiert von unserem Netzwerk-Partner GamingNewsTime. Du sitzt bequem auf der Couch und nur mit einem Tastendruck öffnest du es, denn du bist der Couchmaster, Herrscher des Sofa-Imperiums.

Heute steht Komfort im Fokus. Gewinne 1x den COUCHMASTER Cycon, ein bequemes Gaming-System für dein Zuhause.

Infos zum Gewinnspiel-Preis

Der COUCHMASTER Cycon ist ein Gaming-System, mit dessen Hilfe ihr euren PC ganz easy und mit allen Komfort-Funktionen von der namensgebenden Couch bedienen könnt. Bequemlichkeit und Verträglichkeit sind hierbei die Stichworte, die den Cycon von anderen Systemen dieser Art abgrenzen. Die gut verarbeiteten Materialen, die darüber hinaus äußerst ergonomisch daherkommen, bieten die perfekten Voraussetzungen für lange Spiel-Sessions.

Ihr legt das System ganz einfach über eure Beine und habt Maus, Tastatur und eine Anzahl weiterer Geräte direkt bei euch, selbst wenn ihr euch auf die Couch vor den enorm großen Flatscreen fläzt, um genüsslich zu Zocken oder Filme zu gucken. Bis zu vier weitere Eingabegeräte (Maus, Headset etc.) könnt ihr an den COUCHMASTER Cycon anschließen. Ihr müsst lediglich das mitgelieferte 5m-Kabel mit eurem PC verbinden. DER COUCHMASTER Cycon kostet euch im Handel rund 160€. In unserem Gewinnspiel könnt ihr eine Ausführung für Lau erhalten.

Wollt ihr die Krone der Bequemlichkeit euer Eigen nennen, müsst ihr nur fix einen neuen Tab aufmachen und bei unserem Partner GamingNewsTime.de reinschauen, die euch die Gewinnspielfrage stellen.

Teilnahmeschluss ist der 08.12.2016, 23:59. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Mail / Einsendung gestattet. Mitarbeiter von ingame/gamingnewstime/vr-nerds sind von der Teilnahme ausgeschlossen.