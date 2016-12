ingame Adventskalender 2016 – Türchen 2

Es ist wieder soweit: Kein Flöckchen Schnee und Opa versucht verzweifelt, die Geschenke am falschen Bart und der echten Wampe vorbei, unter den Baum zu bugsieren. Uns bleiben lediglich 22 Tage bis zum Fest aller Feste: Weihnachten. Die Weihnachtszeit ist seit jeher für Besinnlichkeit und Liebe reserviert. Wir finden, es ist vor allem eine Zeit zum Teilen.

Wir haben über das vergangene Jahr so einige Inhalte mit euch geteilt, ob Preview, Review oder tägliche News. Ihr habt es uns tausendfach zurückgezahlt, indem ihr geliked, kommentiert oder schlicht gelesen habt. Im Rahmen der Feiertage ist es nun an der Zeit, euch unsere Dankbarkeit auszudrücken und etwas zurückzugeben. Was eignet sich dazu besser als ein schicker Adventskalender voller Gewinnspiele und satter Preise, der euch so richtig heiß macht auf den kalten Dezember?

Eins können wir euch versichern: Wir hatten Schwierigkeiten, die Türchen wieder zuzukriegen, nachdem wir die Gewinnspiel-Preise mühsam in den Kalender gequetscht haben. Euch steht ein proppevoller Adventsspaß bevor, denn hinter jeder Tür wartet ein neues Gaming-Schmankerl darauf, enthüllt zu werden. Heute, am 02.12.2016, verwöhnen wir euch mit einem fantastischen Preis von Fractal Design.

Das zweite Türchen wird euch präsentiert von unserem Netzwerk-Partner GamingNewsTime. Wenn ihr dort vorsichtig die Klappe öffnet, fällt euch prompt ein ganzes PC-Gehäuse entgegen.

Dort wird heute 1x das brandneue ATX-Gehäuse aus der Define C Serie für euer Setup + 1x Kelvin T12 Wasserkühler – Beides von Fractal Design verlost

Infos zum Gewinnspiel-Preis

Das klassische ATX-Case der Define C Serie zeichnet sich vor allem durch sein schlichtes und platzsparendes Design aus. Wo bei anderen PC-Gehäusen eine Unmenge leerer Docking-Plätze darauf wartet, genutzt zu werden, ermöglicht die Define C Serie einen ungehinderten Luftstrom, sodass euer Setup optimal gekühlt werden kann. Der Gedanke einer hohen Performance in Kombination mit einem leisen Rechner steht dabei im Vordergrund. Auffällig unauffällig zeigt sich dabei das Material, das an den Seiten- und Frontplatten verbaut ist: Es lässt kaum störende Geräusche durch. Sowohl Kühlmöglichkeiten per Luftstrom als auch eine Wasserkühlung können innerhalb des Gehäuses montiert werden. Selbst das stärkste System wird dank der hochgelobten ModuVent-Technologie kalt gelassen. Darüber hinaus lassen sich beinahe alle Komponenten austauschen und ermöglichen euch somit, euer Traumsetup in den stylishen Tower zu integrieren.

Obendrauf gibt es direkt den passenden Wasserkühler, den ihr umgehend in das Case einbauen könnt. Der Kelvin T12 Wasserkühler, ebenfalls aus der Feder von Fractal Design, überzeugt mit einer leistungsstarken Keramikpumpe, die es euch erlaubt, euer Setup jederzeit aufzurüsten. Sowohl CPU-Block als auch Lüfter sind aus purem Kupfer hergestellt und ermöglichen maximale Performance bei gleichzeitig hoher Lebensspanne.

Schaut einfach auf GamingNewsTime.de und Zockerfakten vorbei und sichert euch den Preis.

Teilnahmeschluss ist der 02.12.2016, 23:59. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Mail / Einsendung gestattet. Mitarbeiter von ingame/gamingnewstime/vr-nerds sind von der Teilnahme ausgeschlossen.