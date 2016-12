ingame wünscht euch fröhliche Weihnachten

Thank god, it´s Christmas! Auch wenn Weihnachten in diesem Jahr auf das Wochenende fällt und euch so einige freie Tage durch die Lappen gehen, seid ihr trotzdem schon seit dem Aufstehen in festlicher Stimmung, habt die Präsente alle parat und tut euch an Omas handgeklöppelten Keksen gütlich? Dann wollen wir die Weihnachtsstimmung so kurz vor den besinnlichen Stunden mit gutem Essen, Geschenken oder Brettspielschlachten noch einmal in die Höhe treiben, indem wir euch allen ein wunderschönes Fest wünschen. Wir bei ingame werden die nächsten Tage nutzen, um neue Kraft zu tanken, zu entspannen und garantiert die ein oder andere Videospiel-Perle aus dem Schrank zu kramen und hoffen, dass auch ihr die Feiertage zum Anlass nehmt, Verpasstes aufzuholen, Neues auszuprobieren oder schlicht, um die Füße hochzulegen.

Unser Adventskalender, der euch die letzten 24 Türchen lang mit Gewinnspielen überhäufte, findet mit dem heutigen Tag sein Ende. Allen Gewinnern wünschen wir viel Spaß mit dem brandneuen Spiel, dem Gaming-Sessel oder der schicken Peripherie. In diesem Zusammenhang möchten wir uns bei euch nicht nur für die rege Teilnahme an den Gewinnspielen bedanken, sondern für den Support über das ganze letzte Jahr hinweg. Natürlich haben wir auch für die freien Tage einiges vorbereitet, um auf das spannende Gaming- Jahr zurückzublicken und euch unsere Spiele-Empfehlungen und Geheimtipps zu präsentieren. Schaut also auch während der Feiertage bei ingame vorbei: Wir freuen uns immer!

Das ganze ingame-Team wünscht euch fröhliche Weihnachten!