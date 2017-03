Injustice 2: Drei weitere Superschurken im neuen Trailer

Injustice: Neue Charaktere im DLC

Spieler von Injustice: Gods Among Us dürfen sich in nächster Zeit auf neue Charaktere freuen. Nachdem Scorpion als letzter neuer Charakter bestätigt wurde, sind nun weitere Helden und Schurken für die DLCs zugesichert. In einem Beitrag auf Twitter wurde Ed Boon, der Creative Director von NetherRealm, gefragt, ob alle neuen DLC Charakter-Ankündigungen bald kommen würden. Boon antwortete darauf mit einem klaren "Ja". Spezifische Details gab der Creative Director leider nicht bekannt. Die letzten Charaktere neben dem aktuellen Scorpion waren Lobo, Batgirlund General Zod. Nun sind wir natürlich gespannt, was uns die Entwickler von NetherRealms präsentieren werden. Nähere Informationen zu den aktuellen Helden und Schurken von Injustice: Gods Among Us findet ihr hier. Im unter