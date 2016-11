Injustice 2: Erscheint der Prügler deutlich früher als geplant?

Injustice: Gods Among Us, der erste Teil des Brawlers rund um Superhelden und Superschurken aus dem DC-Universum erfreute sich seinerzeit großer Beliebtheit. Nach mittlerweile mehr als drei Jahren auf dem Buckel wird es 2017 Zeit für eine Fortsetzung. Fans des ersten Teils freut die Nachricht, dass der Titel von NetherRealm Studios schön früher als gedacht in den Kaufhäusern dieser Welt zu finden sein könnte.

Zerstörungswut tut meistens gut

Bereits im ersten Teil kloppten sich Batman, Superman und Co. erfolgreich durch etliche Szenarien aus dem DC-Universum und ließen den Puls von Comic- und Beat’em up-Fans vor allem durch die dynamischen Wechsel der Kampfplätze und die düstere, detailreiche Umgebung, die im nächsten Atemzug zu Staub zertreten wurden konnte, in die Höhe schnellen.

Das Spiel war herrlich „over the top“ und bot eine echte Alternative zu Tekken, Street Fighter und ähnlichen Konsorten. Und sind wir mal ehrlich: Wer will seinem Gegner mit einem leicht debilen Kampfsport-Fanatiker in rotem Stirnband und Handschuhen ein Hadoken nach dem anderen ins Gesicht bügeln, wenn er Batman sein kann? Ich bitte euch! Batman!

Je früher desto besser

Nach einiger Zeit erscheint nun ein Nachfolger und bisher hielt sich der Publisher NetherRealm Studios bedeckt über einen konkreten Realease-Termin für Teil Zwei. Möglicherweise kann GameStop Licht ins Dunkel bringen. Das Unternehmen GameStop, renommierter Händler für alles, was mit Videospielen zu tun hat, präsentiert im aktuellen Geschäftsbericht geplante Marketing-Maßnahmen für das kommende Jahr: Injustice 2 steht mit auf der Liste.

Werbe-Deals im Frühjahr 2017, unter anderem für den neuen Ableger von Mass Effect oder den Ghost in the Shell-Film stehen auf einem Blatt mit Marketing-Ausgaben für Injustice 2. Bisher gingen wir davon aus, dass der zweite Teil erst Ende des kommenden Jahres veröffentlicht werde, doch warum sollte einer der prominenten Retailer im Gaming-Bereich eine Marketing-Kampagne im Frühjahr initiieren, wenn das entsprechende Spiel erst in der zweiten Hälfte des Jahres die Regalreihen füllt.

Wir gehen also davon aus, dass sich der Release deutlich nach vorn verschiebt und wir möglicherweise bereits in der ersten Hälfte von 2017 in den Comic-Prügel starten können. NetherRealm hat dieses Gerücht bis jetzt weder bestätigt noch dementiert.

Wer vorab einen kleinen Einblick in Injustice 2 werfen will, dem empfehlen wir unseren Beitrag zum ersten Gameplay-Footage auf der Gamescom. Wir freuen uns auf neue Helden, Umgebungen, im Großen und Ganzen auf eine amtliche Klopperei! Bis dahin: Fäuste hoch! Und schreibt uns, ob ihr 2017 wieder die kryptonischen Boxhandschuhe rausholt.