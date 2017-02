Injustice 2: Release für Mobilgeräte bestätigt

2Dark: Stealth-Horror erscheint am 17. März

2Dark, erdacht vom Alone in the Dark-Schöpfer Frédérick Raynal, hat einen Starttermin. Am 17. März veröffentlicht Gloomywood das Stealth-Horror-Spiel in Europa für PlayStation 4, Xbox One und den PC. Ein erster Überblick über die Versionen und Features In Europa wird der Titel limitiert im Handel verfügbar sein: Neben 2Dark auf Disc und einem Soundtrack mit 21 Titeln wird auch das Buch The Art of 2Dark, mit mehr als 100 Illustrationen, und einem Steelbook mitgeliefert. In de