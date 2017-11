inPUBG.de: Neue Playerunknown’s Battlegrounds Fanseite ist online!

Horizon Zero Dawn: Update 1.45 fixt einige Probleme

Ab sofort steht ein neuer Patch für Horizon Zero Dawn bereit. Dieser fühlt gleich mehreren Fehlern auf den Zahn und hebt die Version des Spiels auf 1.45 an. Guerrilla Games löst mit dem neuen Update für Horizon Zero Dawn nicht nur eine Vielzahl an Problemen, sondern bringt auch Verbesserungen ins Spiel. Betroffen ist allerdings nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die frisch erschienene Erweiterung "The Frozen Wilds". In den Patchnotes könnt ihr noch einmal nachlesen, was genau