Into The Breach: Ankündigungs-Trailer erschienen!

Vor ungefähr drei Jahren haben Subset Games mit FTL: Faster Than Light einen echten Treffer gelandet, denn das Strategiespiel mit Rollenspiel- und Rouge-like-Elementen war nicht nur eines der esten Spiele, die durch Crowdfunding finanziert wurde, sondern es wurde von der Community begeistert aufgenommen.

Nun kommt der nächste Paukenschlag von Subset Games: Mit dem Ankdüngigungstrailer von Into The Breach.

Worum geht es bei „Into The Breach“? Die Überlebenden der menschlichen Zivilisation werden von gigantischen Kreaturen bedroht, die unter der Erde leben und brüten. Du kontrollierst die mächtigen „Mechs“ der Zukunft, um die Bedrohung der außerirdischen Kreaturen aufzuhalten. Jeder Versuch die Welt zu retten, präsentiert Dir eine neue zufällig generierte Aufgabe in diesem rundenbasierten Strategiespiel.

Into the Breach ist ein Einzelspieler-Game, welches für Windows, Mac und Linux (nicht gleichzeitig) erscheinen soll. Es gibt aktuell noch keinen Release-Termin. Ben Prunty, der auch für FTL die Musik geschrieben hat, wird auch den Soundtrack für Into the Breach schreiben, der von „Power Up Audio“ aufgemotzt wird. Die Story und der Spiel-Aufbau kommen von Chris Avellone.

Weitere Informationen zu Into the Breach findet ihr auf: subsetgames.com/

