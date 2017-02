Invisigun Heroes: Battle-Arena-Spiel mit einem Twist

In dem pixeligen Multiplayer spielen bis zu vier Spieler in einer Arena gegeneinander- aber alle sind unsichtbar! In einer Singlescreen-Arena müsst ihr alle anderen töten, obwohl du selbst und alle anderen unsichtbar sind. Klingt schwierig! Wie soll man wissen, wo man ist, wenn man seinen Spielcharakter nicht sieht? Das Spiel kommt morgen am 8. Februar für Steam und Itch.io raus, wir informieren euch mal, was euch als unsichtbarer Krieger erwartet.

Sombr Studios finanzierte sich über eine äußerst charmante Kickstarter Kampagne, die noch offen ist, und veröffentlichte gestern den Launch-Trailer – in beiden wird das Spiel von einer sympathischen Puppe vorgestellt. Mal was anderes.

Der unsichtbare Mann…Spieler

Was macht man also, wenn man seine eigene Spielfigur nicht sieht? Man sieht und hört sich die Umgebung an! Die Arenen sind in einem Kästchen-Gitter aufgebaut, ein Schritt entspricht einem Kästchen. In den Arenen gibt es zudem verschiedene Umgebungen- Eis, Wasser, Gras etc. und ihr seht und hört, wenn man selber oder ein anderer Spieler auf diesem Untergrund geht. Rennt ihr einmal blind in eine Kiste oder einen anderen Gegenstand auf der Karte, so wird auch das sichtbar auf dem Bildschirm. Öffnet sich eine Tür, wisst ihr, dass da gerade jemand durchgegangen ist. So kann man also auf seinen eigenen und auf den Aufenthaltsort der anderen schließen.

Ein weiterer Twist: Jedes mal wenn ihr einen Schuss abfeuert- auf die Stelle wo eben noch das Wasserplätschern vom Fluss herkam- werdet ihr kurz sichtbar und somit zum Ziel. man muss also sowohl die eigene Position, als auch die aller anderen durch die Hinweise der Umgebung ständig im Auge behalten und vorhersagen.

Spielmodi und sichtbare Charaktere

Invisigun Heroes kündigt auf Kickstarter sechs Spielmodi an (davon ist noch einer geheim):

Survival: Last Man Standing, am besten sollte man sich defensiv verhalten

Zone Control: Ihr müsst euch innerhalb der Zone erobern und dort bleiben- bis ihr erschossen werdet

Hunter: Jagt und bringt so viele Gegner wie möglich zur Strecke- Angriff!

Carrier: Nehmt euch den heiligen Gegenstand und behaltet ihn- solange wie ihr könnt

Deadline: Die Zeit läuft ab und ihr müsst so viele Gegner wie möglich erwischen

???

Es gibt also viele Möglichkeiten euch mit euren Freunden anzulegen und zu verzweifeln! Ihr könnt einfach drauf los schießen- werdet aber dann entdeckt- oder ruhig verhalten und warten, bis einer eurer Gegner einen Fehler macht und zum Beispiel gegen einen Baum prallt. Taktik und Aufmerksamkeit sind gefragt. Es gibt acht liebevoll designte Charaktere, sehen werden wir sie natürlich im Game nicht- es sei denn sie schießen oder zerfallen nach einem Treffer zu einem Skelett. Jeder Held hat eine eigene Fähigkeit, wie ein Teleport oder die Möglichkeit das Spielfeld umzugestalten, was das Spiel sehr interessant und abwechslungsreich gestalten sollte.

Jede Map ist einzigartig und kann mit verschiedenen Umgebungen und auch Wetterbedingungen aufwahrten- 50 insgesamt möchte Sombr in das fertige Spiel packen. Bis jetzt wurden Wald, Industriehallen und vereiste Maps gezeigt. Der Soundtrack schlägt in die zur Zeit beliebte 80er-Synthy-Schiene mit etwas mehr Beats.

Wir glauben, dass wird ein sehr unterhaltsames aber auch forderndes Multiplayer-Spiel, welches mit viel neuer Kreativität ein bekanntes Genre erobert. Was sagt ihr, werdet ihr euch das Spiel morgen kaufen?