Job Simulator: Das VR-Aushängeschild verkaufte sich 2016 wie geschnitten Burgerbrot

Gute Arbeit, Owlchemy! Der prototypische Virtual Reality-Titel rund um Werkstatt, Restaurant und Co. ist für viele Inbegriff des neuen VR-Trends. Es geht darum, altbekannte Dinge ganz neu zu erleben und spielerisch mit anderen zu teilen. Seit dem Launch im April 2016 hat der Job Simulator mehr als 3 Millionen Dollar eingebracht und über 250 Millionen Views aus Youtube-Videos generiert. Der sympathische Arbeitsalltag im VR-Format ist damit der bis dato beliebteste Titel, der euch in die virtuelle Realität entführt. Die Entwickler haben sich nun in einer offiziellen Stellungnahme zu den Gründen des Erfolgs geäußert.

Job Simulator: Ein riskantes aber lukratives Projekt

Der CEO des in Texas beheimateten Studios, das unter dem Slogan „Absurd and highly polished games“ für sich wirbt, hat in einer Presseerklärung ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert und versucht, den Erfolg aus Sicht der Entwickler zu erklären. Zunächst jedoch macht Alex Schwartz, der führende kreative Kopf hinter dem Job Simulator deutlich, dass der Einstieg in das VR-Business in den ersten Zügen riskant war und zuallererst Pionierarbeit geleistet werden musste.

When we started development of Job Simulator, it was a massive risk to bet it all on a project that could ONLY work in VR, especially with consumer VR hardware productization so far off and ambiguous. It’s great to finally see the numbers show that even in such an early market, success can already be found. We’re incredibly proud of the fact that our game has struck a chord with so many players across the globe, both young and old

Die VR-Experience mit den menschelnden Robotern, die lediglich ihrer Arbeit nachgehen wollen, war bereits zum Start der HTC Vive, der Oculus Touch und PlayStation VR als Launch-Titel mit dabei und konnte sich auch sechs Monate nach Release im Oktober, November und Dezember die Krone der Virtual Reality-Spiele aufsetzen.

Der Erfolg erklärt sich laut Alex Schwartz, dem CEO des Studios, das in Zukunft mit frischen Ideen wie dem Rick and Morty Simulator: Virtual Rick-ality die Herzen der Nerds und VR-Enthusiasten erobern will, vor allem durch die Zuschauerfunktion, die das VR-Erlebnis der spielenden Person eins zu eins auf das Publikum übertragen lässt – ganz ohne fehlendes UI oder verzerrtes Bild. Er führt aus:

I think a huge part of Job Simulator’s success comes from how fun it is to just watch someone play around and be silly in VR. Tons of people have seen their favorite YouTuber play around in the physics sandbox that is our game, and that’s great for showing everyone how interactive and magical VR can be. These earliest attempts at mixing real-life video footage with virtual reality are the best way to show people what it truly feels like to be inside of a virtual space so we’re letting streamers and content creators easily share VR footage that’s clear, understandable, and ready for mainstream viewers.

Wir hoffen, dass Owlchemy Labs weiterhin die kreative Energie in ihre Titel einfließen lässt, die sich im Job Simulator an jedem Detail wiederfinden lässt. Die virtuelle Realität bietet noch so einige Wege, die begangen werden können und auf denen Pionierarbeit geleistet werden muss.