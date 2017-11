Jumanji – Wilkommen im Dschungel: Neuer Trailer verspricht actiongeladenes Abenteuer

Spannung bis zur letzten Minute

In dem brandneuen Abenteuer „Jumanji: Wilkommen im Dschungel“ gerät das Leben von vier Teenagern gehörig durcheinander, als sie in die aufregende Welt von Jumanji hineingezogen werden.

Als sie im Keller ihrer Highschool aufräumen müssen, machen sie eine Entdeckung. Eine alte Spielkonsole mit einem Spiel, von dem sie noch nie gehört haben. Doch als sie die Konsole anschließen, werden sie plötzlich in die Spielwelt hineingestoßen – direkt in die Körper der von ihnen gewählten Charaktere. Gespielt werden diese von Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart und Karen Gillan. Schnell wird ihnen klar, dass nicht sie das Spiel spielen, Jumanji spielt mit ihnen. Dabei müssen sie das gefährlichste Abenteuer ihres Lebens bewältigen – andernfalls bleiben sie für immer in dem Spiel gefangen.

Hochkarätig besetztes Revival des Kultfilms

Die abenteuerliche Odyssee ist angelehnt an den Originalfilm „Jumanji“ aus den 90ern. Mit einem Starensemble, das sich sehen lassen kann, verleiht der Film dem alten Klassiker ein neues Gewand. So darf man sich neben den 4 Hauptdarstellern auch auf Nick Jonas oder Bob Cannavale freuen. Regie führte mit Jake Kasden kein Unbekannter, denn der Filmemacher drehte schon Blockbuster wie Sex Tape oder Bad Teacher. Fun Fact: Hauptdarsteller Dwayne Johnson wirkte sogar als Executive Producer mit, was dem Film auch seinen unvergleichbaren Charme verleiht.

Wir freuen uns auf den 21. Dezember 2017, denn dann erscheint Jumanji – Willkommen im Dschungel endlich in den deutschen Kino. Es erwartet uns ein Abenteuer voller Witz, Action und Spannung – ein Film für die ganze Familie.