Katana Zero: 80er Neon-Noir mit Zeitreise-Droge kommt 2017

Ein Auftragskiller bewaffnet mit einem Katana, die Möglichkeit die Zeit zu manipulieren kommt als Droge Chronos in die Kimono-Tasche und mit allerlei Akrobatik geht’s in blutige Kämpfe durch eine düstere Stadt, welche mit 80er-Jahre-Neon-Stilistik aufwahrten kann- das ist eine Kombination! Samurai und Ninjas sind seit jeher beliebt (For Honor und Nioh schmücken sich seit neustem ebenfalls mit diesem Kämpfertyp) und besonders charmant, wenn auch tödlich, ist der pixelige Kerl aus Katana Zero.

Trailer zeigt Synthy-80er-Neon-Geschnetzel

Seit 2014 sitzt das Team des Studios Askiisoft an der Entwicklung des „instant-death action platformers“, welcher bis jetzt nur für den PC bestätigt wurde. Geld technisch unterstützt wird das Projekt durch Adult Swim Games, welche unter anderem auch bei Ray’s the Dead, Death’s Gambit oder Rain World mitwirkten. Auf der offiziellen Steam-Seite zu Katana Zero wird in drei Punkten das Spiel, das noch dieses Jahr erscheinen soll, wie folgt beschrieben:

Run, sneak, walljump, grapple hook, roll, slash bullets, toss pottery, and slow down time to complete levels.

No procedural generation. No backtracking. No metroidvania gimmicks or item collection. Every level is a unique and lovingly designed challenge to overcome.

A rich story filled with unique characters, all tied into the gameplay and level design.

Zwei Trailer wurde bisher veröffentlicht, der neuere Trailer „Full Confession“ ist herrlich blutig, Hotline Miami und abgespaced 80er – dies trifft vor allem auf die synthywave Musik zu, die einen wahnsinnigen Flow hat. Während der Pixel-Ninja sein Katana schwingt, ruckelt das gesamte Level bei den Schlägen mit – aber keine Panik, wie die Entwickler freundlicherweise im Trailer vermerken, wird man dieses Feature abschalten können. Für viele würde es sonst wohl dazu führen, dass sie das Spiel in der Steam-Bibliothek versauern lassen oder gar nicht erst kaufen, es wurde aber wie gesagt bereits vorgesorgt. Das Spiel verspricht super-stylishe und immersive Level und das Gameplay sieht vielversprechend aus.

Wenn es etwas neues zu einem Release-Datum gibt, lassen wir es euch wissen. Freut ihr euch auf den Ninja-Platformer mit der Zeitdroge? Und wenn ihr euch das Spiel holt, werdet ihr das Ruckeln des Bildes ausschalten?