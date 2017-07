Killing Floor 2: Erscheint bald auf Xbox One

Extras Abgreifen

Der Survival Shooter, Killing Floor 2, hat ein Termin erhalten. So kommt der Massaker-Streifen nun bald auf die heimische Xbox. Die Version wird rund 40€ kosten und beinhaltet alle bisher erschienen Zusätzlichen Inhalte und noch etwas mehr. Was genau in der Xbox Fassung enthalten ist haben wir hier für euch einmal aufgelistet:

The Tropical Bash

The Descent

Teile der The Summer Sideshow

Tragic Kingdom Karte

Weekly Outbreak Modus

HZ12-Shotgun

Centerfire Lever Action Rifle

Des weiteren erhalten alle Spieler noch fünf verschiedene Wasteland Armor Uniformen und eine neue Waffe: den Freezethrower. Mit diesem könnt ihr die „Zeds„, also die Feinde im Spiel, vereisen und in Stücke zerschlagen. Damit das „coole“ Gerät auch optisch richtig was bietet bekommt die Waffe gleich acht neue Skins mit.

Xbox One und Xbox One X bekommen eine eigene Version

Bei Killing Floor 2, das von Tripwire Interactive und Deep Silver entwickelt wurde, wird auch bestätigt das die Xbox Gamer das Spiel über die den hauseigenen Stream-Dienst Mixer übertragen können. Desweiteren wird bekanntgegeben das es eine Xbox One X Variante des Spiels geben wird. Diese wird allerdings keine Extras haben. Allerdings kommt das Spiel dort mit einer 4K Auflösung, detaillierten Texturen und verbesserter Schattendarstellung auf den Markt. Wir haben euch einmal aufgelistet was es noch so in der Xbox Version gibt:

Survival Game Mode – Allein oder kooperativ mit sechs anderen Spielern, können hordenweise Zeds Welle für Welle bekämpft werden. Für jeden Kill werden Spieler belohnt, um sich mit besseren Waffen und Rüstungen für die nächste Welle auszustatten, bis alles in einem Bosskampf gipfelt.

– Allein oder kooperativ mit sechs anderen Spielern, können hordenweise Zeds Welle für Welle bekämpft werden. Für jeden Kill werden Spieler belohnt, um sich mit besseren Waffen und Rüstungen für die nächste Welle auszustatten, bis alles in einem Bosskampf gipfelt. Versus Survival Game Mode – Sechs Spieler treten als Zeds gegen sechs weitere Spieler als Menschen an. Die Runde endet, wenn alle Menschen sterben oder der Boss besiegt wird. Anschließend tauschen die Teams die Seiten!

– Sechs Spieler treten als Zeds gegen sechs weitere Spieler als Menschen an. Die Runde endet, wenn alle Menschen sterben oder der Boss besiegt wird. Anschließend tauschen die Teams die Seiten! Furchteinflößende Zeds – Neue Feinde und Lieblingsgegner der Fans aus dem ersten Teil kehren mit verbesserter künstlicher Intelligenz zurück.

– Neue Feinde und Lieblingsgegner der Fans aus dem ersten Teil kehren mit verbesserter künstlicher Intelligenz zurück. Einzigartige Waffen – von modernen Militär-Sturmgewehren, improvisierten Behelfswaffen und historischen Schusswaffen bis hin zu Waffen der Marke „verrückter Wissenschaftler“.

– von modernen Militär-Sturmgewehren, improvisierten Behelfswaffen und historischen Schusswaffen bis hin zu Waffen der Marke „verrückter Wissenschaftler“. Erweitertes Fertigkeiten-System – Fertigkeiten aus dem Originalspiel wurden überarbeitetet und neue hinzugefügt. Diese verstärken dabei jeweils bestimmte Spielstile und warten mit zahlreichen Belohnungen auf.

– Fertigkeiten aus dem Originalspiel wurden überarbeitetet und neue hinzugefügt. Diese verstärken dabei jeweils bestimmte Spielstile und warten mit zahlreichen Belohnungen auf. Brutale Nahkämpfe – vollkommen überarbeitete Nahkämpfe erlauben dem Spieler die volle Kontrolle über die eigenen Angriffe.

Das Spiel wird ab dem 29. August 2017 erhältlich sein und gute 39,99€ kosten.