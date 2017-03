Killing Floor 2: The Descent Erweiterung erschienen

Bloodstained: Ritual of the Night: Release auf der Switch statt Wii U

Bloodstained: Ritual of the Night wird der neue Streich von Castlevania-Schöpfer Koji Igarashi. Ursprünglich sollte das Spiel für die Wii U erscheinen. Dies haben die Entwickler nun auf der Kickstarter Seite des Spiels negiert. Das Spiel erscheint jetzt für die Switch, die Wii U Version wurde eingestampft. Nachdem es in den vergangenen Wochen nur Gerüchte zu dieser Thematik kam, ist dies nun von offizieller Seite bestätigt. Wii U ist tot Igarashi selber nahm Stellung zu der Angelegen