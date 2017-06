Kingdom Come: Deliverance – AnkÃ¼ndigung in der nÃ¤chsten Woche

Warhorse Studios hat nun offiziell bestätigt, dass am Ende der nächsten Woche eine Ankündigung für Kingdom Come: Deliverance stattfinden wird. Passend dazu, haben die Entwickler nun schon mal einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht.

Durch den Trailer verraten die Entwickler uns, dass Kingdom Come: Deliverance am 9. Juni 2017 angekündigt wird. Wir erwarten in der Vorstellung neben klassischen Gameplay-Szenen auch die Bekanntgabe eines Erscheinungstermines. Das Mittelalter-Abenteuer soll noch in diesem Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Kingdom Come: Deliverance: Teaser-Trailer

Zur Geschichte von Kingdom Come: Deliverance ist schon einiges bekannt: Die Story bezieht sich auf Ereignisse des 15. Jahrhunderts in Mitteleuropa. Es ist das Jahr 1403, und nicht gerade die angenehmste Zeit. Der alte König ist tot. Der Königsbruder, getrieben von Gier, verbündet sich mit einer Adelsfraktion. Diese Gruppe ist der Meinung, dass der Zeitpunkt für einen sozialen Aufstieg gekommen sei. Daher entführt sie den König und fällt mit einer eigenen Armee in das Land ein. Der Adel ist gespalten und kann sich nicht für eine Seite entscheiden. Ein Bürgerkrieg naht.