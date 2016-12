Kommendes Jahr gegen Ende des Januars erscheint auch nun hierzulande die „Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter“- Spielesammlung für die PlayStation 4. Dazu erschien ein neuer Trailer.

Jeder Fan von Rollenspielen kann sich im kommenden Monat auf mehrere Spiele freuen. Denn nicht nur „Tales of Berseria“ von Bandai Namco Games wird in dieser Zeit veröffentlicht, sondern auch eine komplette Sammlung an „Kingdom Hearts“-Abenteuern wird erscheinen. Mit dem Namen „Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter“ wird diese Sammlung für euch erhältlich sein.

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter: Frischer Trailer eingetroffen

In der Sammlung „Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter“ werden auch mehrere Remastered-Fassungen enthalten sein. Eine der Remastered-Fassungen wird „Kingdom Hearts: Dream Drop Distance HD“ sein. Diese Version trägt in der Sammlung einen anderen Namen. Dieser lautet „Kingdom Hearts Chi: Back Cover“ und besteht hauptsächlich aus neuen Filmszenen. Die zweite Fassung ist „Kingdom Hearts 0.2 Birth By Sleep: A Fragmentory Passsage“. Hierbei handelt es sich um eine kleine Episode, welche die Lücke in der Geschichte zu “Kingdom Hearts 3” füllen soll.

Um die Wartezeit zu versüßen, veröffentlichte Square Enix nun einen Trailer, der die Spielesammlung „Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter“ zeigt. Einige Element des Spiels werden gezeigt, die die Fans unter euch bestimmt begeistern. Auch die Tatsache, dass viele Charaktere aus den verschiedenen „Kingdom Hearts“-Abenteuern zu sehen sind, lässt das Herz jedes Liebhabers höher schlagen.

Erhältlich wird „Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter“, wenn es nicht zu Komplikationen kommt, am 24. Januar im kommenden Jahr sein. Es dauert also nicht mehr allzu lange, bis ihr wieder die Abenteuer mit Micky und Sora erleben könnt.

Freut ihr euch schon auf diese Spielesammlung? Und wer ist euer Lieblings-Charakter aus „Kingdom Hearts“?