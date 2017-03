Kingsway: Trailer zum Pop-Up RPG

Adult Swim Games bringt euch in diesem Sommer ein RPG der etwas anderen Art. Eure Reise durch Dungeons und Wälder, die Kämpfe mit Monstern und die Organisation eurer Waffen und Items sind in Kingsway nämlich in ein Operation System á la Windows 98 eingebettet. Entwickler Andrew Morrish liefert hier einen ulkigen und nostalgischen Titel ab, dessen Trailer ihr euch einmal ansehen solltet:

Kingsway: Das Nr.1 Operation System

So könnt ihr die verschiedenen Fenster so anordnen, wie es auch am Besten gefällt. Ein Doppelklick und ihr könnt den World-Navigator, die Spielwelt, aufrufen und eure Routen planen. Items und Waffen befinden sich Dokumenten Ordnern und Feinde und Fallen zeigen sich als Pop-Up auf eurem Desktop. Gibt es eine neue Quest, dann blinkt euer E-Mail Icon auf. Euer Abenteuer ist dabei ein ganz klassischen RPG: Ihr könnt zwischen verschiedenen Charakteren wählen, zahlreiche Monster und Feinde besiegen und ausplündern, Quest bringen euch wertvolle Items und ihr könnt entscheiden, ob ihr anderen Abenteurern helft oder euch alleine an die Spitze schnetzelt. Aber seid auf der Hut, das Spiel operiert mit Perma-Death, lasst es nicht zu dem Pop-Up: You died! kommen. Kingsway soll im Laufe des Sommers auf Steam erhältlich sein.

Hier ein paar Beispiele, wie euer virtueller Bildschirm aussehen könnte:

Was haltet ihr von dem Spiel? Lustiges RPG oder seltsamer Blödsinn? Lasst es uns wissen!