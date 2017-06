Kirby´s Blowout Blast: Releasetermin enthüllt

Kirby´s Blowout Blast wird bereits Anfang Juli für die Nintendo 3DS-Sparte erscheinen. Neben der offiziellen Ankündigung des Erscheinungstermins veröffentlichten die Entwickler nun auch einen Trailer für das neue Abenteuer der pinken Knutschkugel.

Europa-Release noch offen

Kirby´s Blowout Blast wird am 4. Juli 2017 in Japan und am 6. Juli 2017 in Nordamerika erscheinen. Das Spiel wird zunächst ausschließlich im eShop des Nintendo 3DS verfügbar sein. Wann der Titel in Europa veröffentlicht wird steht noch nicht fest.

Im bald erscheinenden Adventure erwarten euch insgesamt 25 neue Levels. Dabei gilt es wie immer Gegner einzusaugen und die pinke Kugel dabei immer stärker werden zu lassen. Hier noch der versprochene Trailer: