Knack 2: Demo ist im PS-Store verfügbar

Das noch kommende 3D Jump and Run Knack 2 hat nun offiziell eine Demo in Sonys PlayStation Store erhalten. Knack Fans und alle die es werden wollen können sich nun also noch kurz vor der Veröffentlichung einen ersten Eindruck vom Spiel verschaffen und dieses antesten.

Knack 2: Ein kleiner, großer Held

Das PlayStation 4 exklusive Knack 2 steht in den Startlöchern. Bereits am 5. September könnt ihr durch die Gegend hüpfen und eure Gegner mit ausgefeilten Kampfmoves verdreschen. Um euch die Wartezeit ein wenig zu verkürzen und potentielle Interessenten dazu zu gewinnen hat Sony eine Demo zum Spiel veröffentlicht. Diese Testversion ist knapp 2,6 GB groß und lässt euch das Kloster Level spielen. Die Entwickler beschreiben ihr neues Werk folgendermaßen:

Begleite Knack auf seinem neuesten Abenteuer – er ist der großherzige kleine Kerl, der auf Hausgröße anwachsen oder auf einen halben Meter zusammenschrumpfen kann. Stürze dich mit deiner ganzen Familie in einen Knack-Marathon – löst gemeinsam Rätsel, steuert Roboter und Panzer und sammelt Relikte ein. Meistere über 20 Moves, um die Welt aus den Fängen des Bösen zu befreien.

In Knack 2 steuert ihr den titelgebenden Helden Knack. Dieser ist mit ungefähr 75 cm nicht der Größte, kann aber bestimmte Bauteile absorbieren und dadurch zum Hünen werden. So erkundet ihr also die Level und versucht Rätsel zu lösen, welche rund um die Körpergröße des Hüpfers aufgebaut sind.