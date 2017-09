Langes Nintendo Direct erscheint diese Woche

Nintendo Fans sollten nun ihre Lauscher aufsperren. Es dauert nicht mehr lange bis zum nächsten Nintendo Direct. Bereits morgen in der Nacht könnt ihr euch die Neuigkeiten zu den kommenden Nintendo 3DS und Switch spielen anschauen.

Kommende Spiele liegen im Fokus

Vor gar nicht so langer Zeit hat Nintendo ein Direct zu den kommenden Indie Spielen für die eigenen Systeme veranstaltet. In dem Videoformat stellen verschiedene Persönlichkeiten des Unternehmens Informationen zu den kommenden Spielen bereit, lassen Entwickler zu Wort kommen oder zeigen Trailer und Gameplay Material. Nun wurde offiziell ein neues Nintendo Direct angekündigt. Dieses wird in der Nacht von Mittwoch (13.09.2017) auf Donnerstag gezeigt. Der Stream startet um Punkt Mitternacht. Ihr werdet also etwas länger wach bleiben müssen. Im Fokus liegen die kommenden Spiele für Switch und 3DS. Außerdem werden auch neue Details zum Jump and Run Super Mario Odyssey mitgeteilt. Insgesamt wird diese Ausgabe des Direct knapp 45 Minuten lang sein. Es ist also viel Zeit für interessante Ankündigungen vorhanden.

Denkbar wäre zudem ein genauer Termin für das JRPG Xenoblade Chronicles 2, welches noch dieses Jahr erscheinen sollen. Genaue Informationen werden wir aber erst morgen erhalten. Schaltet ihr ein?