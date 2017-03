LC-Power: Die mechanische Tastatur LC-Key-Mech-1 für Allround-Gamer

Spielertypen gibt es viele. Ob ihr nun ambitionierter Gamer seid, der täglich etliche Stunden vor dem Rechner verbringt oder gemütlicher Casual, im Feierabend auf der Suche nach kurzweiligem Spaß, eins habt ihr gemein: Ihr benötigt ein passendes Gaming-Setup. Mit der Key-Mech-1 Tastatur bringt euch LC-Power ein Eingabegerät, in dem das Beste aus diesen zwei Welten vereint wurde. Was der moderne Klassiker im Bereich Gaming-Peripherie zu bieten hat, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Key-Mech-1: Ein Allrounder mit Potenzial

Bereits seit etlichen Jahren steht LC-Power für Hardware-Lösungen für waschechte Gamer und solche, die es werden wollen. Die LC-Key-Mech-1 richtet sich dabei vor allem an diejenigen, die das Optimum aus ihrem Setup herausholen wollen. Wer im kompetitiven Online-Bereich mithalten will, setzt heutzutage auf mechanische Tastaturen, die nicht nur durch präzise Eingaben, sondern vor allem das haptische Feedback beim Spielen überzeugen können.

LC-Power geht mit dem Trend und präsentierte kürzlich die neue Gaming-Tastatur, die im Bereich mechanischer Tastaturen mit einem Preis von 86,99€ die Konkurrenz beinahe unschlagbar hinter sich lässt. Für euer Geld bekommt ihr die erprobten Cherry-MX-RED-Schalter, die vor allem dank ihres deutlich spürbaren Druckpunktes, der absolute Kontrolle über die Eingaben gewährt, als Standard im professionellen Gaming gelten.

Vielspieler wissen, dass bei einer Tastatur keine Kompromisse im Bereich Handling und Verarbeitung gemacht werden können. Die Mech-1 komm diesbezüglich mit einem hochwertigen Aluminium-Top-Cover daher, das eure Tasten nicht nur schützt, sondern der Tastatur in Gänze bombenfeste Stabilität verleiht. Mit einem Gewicht von 1,0 Kg gehört das Eingabegerät zu den leichteren seiner Zunft, eignet sich also hervorragend zum Mitnehmen und woanders Weiterzocken. Wer sein Setup mobil halten will, kommt an der Mech-1 nicht vorbei.

Um seinen Gegenspielern immer einen Schritt voraus zu sein, reichen manchmal wenige Eingaben. Dank der sechs programmierbaren Makro-Tasten, mit denen das neue Baby von LC-Power an den Start geht, lassen sich in Windeseile Combos oder komplexe Sequenzen einspeichern und auf Knopfdruck abrufen. Doch Vorsicht: Vor allem im Strategie-Bereich gelten Makros als verpönt. Lasst euch also nicht erwischen!

Key-Mech-1: Die Feinheiten sind der Clou

Doch nicht nur Hardcore-Gamer bekommen mit der Key-Mech-1 ein Gerät ganz nach ihren Wünschen. Auch Gelegenheitsspieler, für die primär die Benutzerfreundlichkeit, einfache Handhabung oder der Look im Fokus stehen, kommen voll auf ihre Kosten.

Mit 180 cm Kabellänge könnt ihr es euch auf der Couch bequem machen und trotzdem das Lieblingsspiel genießen. Lästige Konfiguration der Treiber entfällt, denn die Mech-1 verfügt über ein simples Plug’n’Play-Feature über den USB-Anschluss – Einstecken – fertig!

Mit einer Langlebigkeit, die ihresgleichen sucht, präsentiert sich der Neuling von LC-Power als Gerät, das die eigene Videospiel-Karriere über Jahre, möglicherweise Jahrzehnte begleitet. 50 Millionen Tastenanschläge sind mit der Mech-1 möglich.

Freunde einer schicken Optik und Multimedia-Nutzer werden die Tastatur lieben, denn nicht nur kommt sie mit vier verschiedenen Modi für Hintergrundbeleuchtung und einstellbarer LED-Helligkeit daher, sondern verfügt gleichzeitig über acht Multimedia-Tasten, mit denen ihr die Hintergrundmusik jederzeit euren Wünschen anpassen könnt.

Falls euch die LC-Key-Mech-1 gefällt, schaut euch doch mal nach weiteren Produkten von LC-Power auf der Website um.