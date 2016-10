LC-Power: Mit der LC-CFC – Lüftersteuerung zur richtigen Temperatur

Wie wichtig die Temperatur im eigenen PC-System ist wissen Zocker ganz genau, denn besonders Spiele bringen Rechner ja gerne mal an ihre Grenzen. Vor allem wenn ihr mehr als einen Lüfter im Gehäuse habt, kann es schon mal schwer werden den Überblick zu behalten. Mit der LC-CFC – Lüftersteuerung hat LC-Power jetzt genau das Richtige im Angebot um euren Rechner immer perfekt temperiert zu haben.

Die LC-CFC – Lüftersteuerung

Kaum ein Gehäuse kommt heutzutage mit nur einem Lüfter daher. Kein Wunder denn dicke Grafikkarten und hochgetaktete Prozessoren sorgen für ordentlich Abwärme. So wird besonders der Luftfluss im Gehäuse immer wichtiger, damit alles ausreichend gekühlt wird und nicht irgendein wichtiges Teil vorzeitig den Geist aufgibt. Damit hier auch nichts schief geht, sind Lüftersteuerungen das perfekte Mittel. Weil auch LC-Power um diesen Umstand weiß, haben sie nun ihr Angebot erweitert und bieten eben so eine Steuerung an, die mit jeder Menge Features überzeugen kann.

Das gute Stück hört auf den Namen LC-CFC und ist voll gestopft mit neuster Technik. Punkt eins auf der Liste es der 5,25“ Touchscreen, welcher euch gleich auf den ersten alle wichtigen Parameter wie Lüftergeschwindigkeit und Temperatur anzeigt. Zudem könnt ihr hier jeden Lüfter einzeln ansteuern und dessen Geschwindigkeit regeln. Punkten kann die LC-CFC auch beim Blick auf die Anschlüsse – mit insgesamt 6×24 W Leitungen, die sich so natürlich auch ohne Probleme an einer kompletten Wasserkühlung nutzen lassen.

Vielseitig und modern

Das System ist zudem kompatibel mit 3-Pin und 4-Pin Lüftern. Um den Komfort für euch möglichst hoch zu halten, könnt ihr alle Lüfter automatisch als auch manuell steuern. Zudem könnt ihr euch aussuchen, ob euch die Temperatur in Grad oder Fahrenheit angezeigt wird. Wer nun Angst hat sich eine neue Monstereinheit in sein Gehäuse setzen zu müssen, der wird überrascht sein, wie kompakt die Steuerung daher kommt. Gerade einmal 4,2 cm in der Höhe, 14,7 in der Breite und 6,7 in der Tiefe misst das Gerät. Lediglich ein Einschub an der Gehäusefront müsst ihr dafür opfern – was es allemal wert ist.

Und natürlich hat LC-Power auch bei der Optik an alle Individualisten gedacht und so gibt es die Lüftersteuerung gleich in mehreren Varianten – in schwarz-rot, schwarz-blau und weiß-blau. Der Clou an der Sache ist aber der Preis, denn der OVP liegt gerade einmal bei 44 Euro, wobei der Straßenpreis schon unter 40 Euro liegen kann.

Falls euch die LC-CFC-1 gefällt ,schaut euch doch mal nach weiteren Produkten von LC-Power auf der Website um.