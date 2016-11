League of Legends – Champion-Enthüllung: Camille

Neuer Champion enthüllt: Camille

Vor einigen Tagen kündigte Riot einen neuen Champion an. Wir alle waren gespannt, was Riot sich dieses Mal einfallen lässt. Der Name des neuen Helden in der Kluft ist Camille – Der Stählerne Schatten. Schon der Name allein lässt Übles für jeden einsamen Helden auf der Map erahnen.

Riot gab uns zu Anfang leider nur einen kurzen Teaser und einen Comic, welchen ihr euch auf der offiziellen Webseite von League of Legends ansehen könnt.

Doch die Diskussionen der neugierigen Spieler waren teils wage, das Ratespiel ging von Tank oder Support bis hin zum Assassinen, der seine Gegner mit heimtückischen Tricks und schnellen Bewegungen tötet. Ein Großteil der Community war sich jedoch sicher: Es ist ein neuer Dschungel- oder Toplanechampion auf dem Weg in die Kluft.

Camille – Der stählerne Schatten

Riot selbst sagte über Camille:

Camille ist eine Elite-Agentin, die im Auftrag von den etablierten Mächten in Piltover die Ordnung aufrechterhält. Aus tiefem Pflichtgefühl ließ sich der stählerne Schatten in eine hextech-betriebene Todesmaschine verwandeln. Wenn Camille einem Ziel auf den Fersen ist, geht sie ruhig, zielstrebig und schrecklich präzise vor.

Sie hat alles, was eine gute Agentin brauch! Geheime fortschrittliche Technik, Greifhaken, Verlangsamungen und teilweise absoluten Schaden, mit dem sie selbst „Maokai“ zu Kleinholz zerlegt. Wer diese todbringende Maschine jedoch meistern will, muss – genau wie sie – schnell und präzise handeln. Camille ist der Albtraum jedes einsam umherstreifenden Helden in der Kluft, sie schnetzelt sich durch die feindlichen Backlines und ist weg, bevor jemand merkt, dass sie überhaupt da war.

Ihre Stärken liegen eindeutig in der Solo-Lane, sie ist ein Duell-Champion. Sie kann mit den richtigen Items die Lanes pushen und schwingt sich mit ihren Greifhaken aus der Affäre, bevor ein Gegner sie aufhalten kann. Auch wenn dem „Stählernen Schatten“ die Teamfights schwerer fallen, kann sie mit der richtigen Taktik auch dort enormen Schaden anrichten.

Nicht alles, was glänzt, ist Gold

Denn Ihre Stärken sind leider auch ihre Schwächen. Wie alle Champions, die auf präzise Ausführung von Fähigkeiten angewiesen sind, ist auch dieser Kämpfer in den Händen unerfahrener Beschwörer weniger effektiv.

Und so spielt sich Camille:

Werdet ihr Camille direkt zu Release in der Solo/Duo-Queue spammen oder denkt ihr, dass sie ein „Flop“-Champion wird?