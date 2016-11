League of Legends – Gerüchte über neue SKT T1 Skins

Nachdem SK Telekom T1 die League of Legends World Championsship in der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober gewonnen hat, erhalten sie ein weiteres Skinset von Riot. Für viele stellt sich nun die Frage, welche Champions im mittlerweile dritten Skinset von SKT ein neues Aussehen bekommen. Mit diesem Skinset besitzt SKT die meisten Skins in Teamfarben im Shop von League of Legends.

Aufgrund harter Kritik der Community im letzten Jahr und der daraus resultierten Überarbeitung, möchte Riot dieses Jahr anders vorgehen. Das Team von SKT war am Sonntag nach den Worlds im Hauptquartier von Riot Games zu Gast und hat in Zusammenarbeit mit Riot die ersten Grundzüge der neuen Skins angefertigt.

Leider steht noch nicht fest, welche Skins uns letztendlich im Rift begegnen werden, jedoch hat sich das Team rund um Faker auf einer Pressekonferenz zu den Skins geäußert und Erwartungen angesprochen. Viele Fans von SK Telekom T1 freuen sich darüber, in den Teamfarben der World Champions gegeneinander anzutreten. Auch wenn ein Skin einem Beschwörer keine legendären Skills verschafft, zeigt man doch gerne, bei welchen Teams man in den Weltmeisterschaften mitgefiebert hat.

League of Legends: SKT T1 äußert sich zu dem neuen Team-Skin-Set

Bae ‚Bang‘ Jun-sik:

„Ich habe darüber nicht nachgedacht, aber falls ich einen Champion wählen müsste, würde ich Ezreal nehmen. Ich mag den Champion, auch wenn ich mit ihm nicht besonders erfolgreich war.“ Lee ‚Wolf‘ Jae-wan:

„Ich möchte gerne einen Karma-Skin. Ich bin glücklich mit dem Alistar-Skin, also hoffe ich, dass der Karma-Skin eine ähnliche Qualität haben wird.“ Kang ‚Blank‘ Sun-gu:

„Ich denke immer noch darüber nach, aber Zac wäre sicherlich eine Möglichkeit.“ Lee ‚Faker‘ Sang-hyeok:

„Ich habe nicht viel darüber nachgedacht, aber ein Ahri Skin wäre 2013 gut gewesen und das wäre heute immer noch der Fall, aber ich bin enttäuscht, dass ich sie nicht spielen konnte.“ Lee ‚Duke‘ Ho-seong: „Ich habe nicht viel darüber nachgedacht, aber ich denke, ein Gnar-Skin würde gut zu meinem Image passen.“ Bae ‚bengi‘ Seong-un:

„Ich habe vier Champions gespielt, aber zwei von diesen haben bereits einen Skin, also würde ich gerne einen Olaf oder einen Nidalee Skin haben.“

Riot Shantzilla merkte auch an, dass die Skins nicht nur auf die Champions reduziert sind, welche in den Weltmeisterschaften gespielt wurden. Ahri ist also noch nicht aus dem Rennen!

Ich würde mich sehr über einen SKT T1 Viktor Skin freuen, welcher mit seinem Laser jeden Midlaner zu Asche pulverisiert.

Nun seid Ihr dran, was denkt ihr über die Skinvorschläge des Teams und was wäre euer Favorit?

Quelle: summoners-inn.de