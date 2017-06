League of Legends: Neuer Champion Kayn enthüllt

Rocket League: Bald mit Rick and Morty

Wenn man die ersten Stunden in Rocket League mit einem Songtitel bezeichnen müsst, würde "Get Shwifty" ohne Zweifel in die engere Auswahl fallen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die animierte Kultserie Rick and Morty, aus der dieses Meisterwerk stammt, bald Einzug in den beliebten Autoball-Verschnitt findet. Das verschrobene Genie und sein leicht debiler Enkel sind Teil des zweiten Anniversary-Updates, schmücken also bereits ab dem 5. Juli eure Karossen. Rocket League: Wackel-Morty statt W