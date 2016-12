League of Legends – Winterzauber und Porokönig

League of Legends – Winterfreuden Werkstatt

Es ist so weit! Die Winterfreuden kehren in die Kluft zurück. Seit dem 14. Dezember findet ihr zwischen Schnee und Heldentum auch satte Winterangebote und Überraschungen. Yorick hat zusammen mit Riot wieder eine Menge Wichtel aus der eisigen Kluft ausgegraben, welche fleißig an der perfekten Winterstimmung gearbeitet haben.

Oh du süße Weihnachtszeit, in den Hextechtruhen hältst du nicht nur feine Süßigkeiten bereit. Die Süßwaren könnt ihr gegen süße Emotes und Symbole eintauschen. Leider ist ihr Ablaufdatum am 17. Januar, denn dann gehen die fleißigen Wichtel wieder in den Urlaub. Außerdem hat der Porokönig Teile seiner Schatztruhe in den Boxen versteckt, wenn ihr 3 davon findet, erhaltet ihr garantiert einen permanenten Skin. Für die Poro-Truhe benötigt ihr nicht einmal einen Schlüssel.

Riot bietet nun auch jeden Tag eine Winterfreuden-Truhe, welche einen Themen-Skinsplitter enthält und jedes Wochenende eine Klassische Truhe, welche Klassische-Skinsplitter enthält, an.

Mehr Informationen zur Winterfreunden-Werkstatt findet ihr auf der offiziellen Seite.

League of Legends – Die Legende des Porokönigs

Wie erwartet, besucht uns zur Weihnachtszeit wieder der prächtig-überdimensionale Porokönig in der Heulenden Schlucht. Doch Riot’s kreative Köpfe ließen es sich nicht nehmen, einige Änderungen vorzunehmen, welche den Modus etwas aufpeppen. Es gibt nun 4 verschiedene Süßigkeiten, mit denen ihr den Porokönig füttern könnt. Achtung! Vorher bitte die Packungsbeilage lesen!

Vereiste Snacks – Füttert ihr den dicken Porokönig mit diesen eisigen Keksen, wird er kalte große Schneebällte spucken, welche euren Gegner Schaden zufügen.

Expresso Snacks – Koffein, Koffein, Koffein! Und schon springt er wie ein Flummi über die kalte Schlucht! Ziemlich hyperaktiv – nicht?

Superscharfe Snacks – Die brennen zweimal… Und der Porokönig spuckt Feuer.

Regenbogenparty-Snacks – Die klingen nicht nur super fancy! Füttert ihn mit diesen bunten Snacks und schon schleudert er bunte Regenbogen-Cookies über die Map.