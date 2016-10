League of Legends: Das Finale der Worldchampionsship 2016

In der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober fand das Finale der Worldchampionsship von League of Legends statt. Die Titelverteidiger SK Telekom T1 (SKT) lieferten sich in L.A einen siebenstündigen, atemberaubenden Kampf mit Samsung Galaxy (SSG) auf allen drei Lanes.

League of Legends: World Championsship Live auf Sport1

SKT T1, welche von vorne herein als klare Favoriten galten, entschieden die erste Runde des „Best of 5“ nach einem erbitterten Kampf für sich. Auch in der zweiten Runde überrollten sie SSG in rekordverdächtigen 31 Minuten. Experten prophezeiten ein schnelles 3:0 für das koreanische Team rund um den Weltstar und Midlaner „Faker“.

Entgegen allen Erwartungen wurde das dritte Spiel eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle für die Fans beider Teams.

SKT erarbeitete sich einen Vorsprung von rund 10 000 Gold und stand somit nur noch einen Schritt vom Sieg entfernt. Doch je länger der Kampf dauerte, desto irrelevanter wurde dieser Vorsprung. Nach 70 Minuten konnte sich SSG mit einem guten Teamfight den Sieg im dritten Match sichern. Dreh -und Wendepunkt in diesen entscheidenden Moment war Ruler, der als AD-Carry auf Ezreal performte.

Die Arena tobte und die Fans von SSG schöpften Hoffnung. Mit neuem Mut und Selbstvertrauen den zweimaligen Weltmeister zu besiegen, erschien SSG im vierten Match noch stärker und ergatterte einen weiteren verdienten Sieg.

Die Entscheidung

Im letzten Match der Serie wurde durch einen Fehler des sonst so starken AD-Carrys Ruler sein Support in Bredouille gebracht und aus dem Spiel genommen. SKT konnte den Baron besiegen und mit seinem Buff den Grundstein für den Sieg legen. Das Team von Samsung Galaxy kämpfte tapfer weiter – erfolglos. Nach einem fast 50 minütigem Kampf konnte SKT den Nexus von SSG zu Fall bringen und ist nun dreifacher Weltmeister.