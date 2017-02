Angespielt: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Endlich in einer Woche ist es soweit, The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint. Wir durften bereits einen kleinen Blick in die ersten Stunden des Spiels reinwerfen um euch von Link’s neuester ewig währenden Mission, das Böse zu vernichten, zu berichten.

Zur Story sei nur ganz kurz gesagt, sie fängt etwas anders an als man es von den älteren Zelda-Spielen kennt. Mehr möchten und können wir nicht verraten.

Möge das Abenteuer beginnen

Der Magic-Moment schlechthin war, dass erste Mal als wir Fuß in die riesige offene Welt gesetzt hatten. Gänsehaut pur. Danach liegt die Welt auch einem direkt zu Füßen, du kannst hingehen wohin du willst und wie du gerade Lust hast. Man keine Waffen zu Beginn, mit etwas Glück findest du eine gute Waffe oder du machst es wie wir, indem du dich mit einem Stock durch die diversen Bokblin-Camps prügelst und dir einfach ihre Waffen schnappst. Aber hier heißt es vorsichtig sein, denn hin und wieder übersieht man mal einen etwas stärkeren Gegner oder einen Schützen, oft waren es Uns die Schützen die uns schaffen gemacht haben.

Ob es das Risiko wert ist?

Das Gameplay ist aber im Grunde beim Alten geblieben, ausweichen, um die Gegner rumhüpfen und dann zuschlagen. Was neu ist, sind die vielen verschieden Möglichkeiten wie man sich an die Gegner ranwagt. Wie bereits in den Trailern gezeigt wurde, kannst du dich wie ein Ninja anschleichen und deine Gegner aus dem Hinterhalt platt zu machen, indem du einfach Felsen auf sie Rollen lässt, ihre Höhlen einfach zum explodieren bringst oder unser kleiner Favorit, Bomben auf sie Rollen lässt, die du dann manuell zünden kannst. Wem das alles zu langweilig ist, kann sich auch einfach kopfüber in das Gefecht stürzen. Seit dabei aber besonders vorsichtig, meistens endeten unsere Versuche damit, dass uns ein stärkerer Gegner einfach vernichtet hat.

Wow, ich bin klügste Person in ganz Hyrule

Der beste Aspekt an der neuen großen offenen Welt ist, definitiv die vielen Freiheiten die man hat. Keiner sagt dir was zu tun ist. So fühlen sich Herausforderungen die man bewältigt doppelt so gut an, weil man selber auf die Lösung gekommen ist. Hier ein kleines Beispiel, vor uns war ein tiefer Abhang und irgendwie mussten wir auf die Gegenüberliegende Seite kommen, was nun? Natürlich hätten wir uns einfach weg teleportieren können, so schlau waren wir aber nicht. Stattdessen haben wir einen Baum mit unseren Axt gefällt, damit wir über ihn auf die andere Seite gehen können. Kleine Hindernisse wie diese, fühlen sich so gut an, wenn man sie bewältigt. Das gleiche gilt auch für Konfrontationen mit Gegner, es gibt nichts lustigeres als ein Bombe in Gruppe von Gegner rollen zu sehen, um sie dann zu zünden. Besonders in den ersten Stunden fällt einen auf, wie wenig man erklärt bekommt und wie viel man sich selbst beibringt indem man einfach alles ausprobiert.

Da hat jemand mitgedacht

Ein weiterer großer Vorteil des Spiels ist, der typische „Nintendo-Charme“. Überall findest liebevolle Details, vor allem die Animationen von Link, wie er zum Beispiel sein Essen kocht. Was auch für ein kleines Schmunzeln sorgt, sind die vielen Eventualitäten an die Nintendo gedacht z.B. was passiert wenn ihr den Boden entzündet oder was mit euren Lebensmitteln an heißen oder kalten Orten passiert.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild scheint das Zelda-Spiel zu werden, von den jeder Fan geträumt hat. Bleibt zu hoffen das der Rest des Spiels, noch genügend weitere Features zu bieten hat, die auf Langzeit gesehen auch noch Spaß bringen. Und? Was erhofft ihr euch so vom Spiel?