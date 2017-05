LEGO Marvel Super Heroes 2: Neuer Trailer veröffentlicht

For Honor: Zenturio und Shinobi ab jetzt für alle verfügbar

Season-Pass-Besitzer von For Honor durften bereits seit ein paar Tagen die neuen Helden Zenturio und Shinobi in die Schlacht führen. Nun können auch alle anderen Spieler in den Genuss der neuen Kämpfer kommen. Die zweite Saison von For Honor startete bereits am 15. Mai 2017. Neben neuen Karten und einigen Gameplay-Fixes kündigte Ubisoft auch zwei neue Charaktere für den Multiplayer des Spieles an: Der römische Zenturio ist ein brutaler Nahkämpfer und kann mit seinem Gladius tödli