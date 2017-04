Leider nur ein Scherz: Ankündigungen aus der Spielewelt am 1. April 2017

Same Procedure as every Year – Das ist nicht nur an Silvester der Fall, auch am 1. April erwartet uns jedes Jahr aufs Neue dieselbe Masche: Scherze, Falschmeldungen und wilde Gerüchte. So dürfen absurde Ankündigungen und abgefahrene Projekte aus der Gaming-Welt natürlich nicht fehlen. Auch 2017 ließen es sich viele Entwickler nicht nehmen uns und ihre Spiele auf den Arm zu nehmen. Bei einigen, wie einer Geralt-Figur in einer Badewanne oder Doom als Disketten-Version, sind wir aber auch ein bisschen traurig, dass es sich lediglich um einen Scherz handelt. Wir haben für euch die besten und skurrilsten Aprilscherze des vergangenen Samstags einmal zusammengestellt.

Doom als Disketten-Version

Für die Installation bräuchte man wohl mehr als ein Leben. Das allererste Doom von id Software erschien 1993 wirklich auf Diskette.

Final Fantasy XV: Episode Kenny

Wer braucht den halbnackten Gladio, wenn er eine ganze Episode haben kann, die Kenny gewidmet ist?

Hitman Fashion Update

Der Runway im neusten Hitman-Spiel dürfte vielen in Erinnerung geblieben sein, wenn ihr eure innere Laufsteg-Diva ausleben wollt, ist Helmut Kruger’s Fashion Show die Erweiterung für euch! Strike a Pose! Wirklich bedauern, muss man es aber nicht, dass dieses Update ein Aprilscherz war.

Yooka-Laylee Rap

Das grüne Chameleon Yooka und die lila Fledermaus Laylee sind nicht nur ein gutes Team was das Hüpfen, Fliegen und Kämpfen angeht, auch als Rap-Duo sind die beiden unterwegs. Die vollen drei Minuten des Tracks sind allerdings schwer zu ertragen, lasst es uns wissen, ob ihr sie durchgestanden habt!

GeForce GTX G-Assist

Welcher Gamer kennt es nicht? Ihr seid mitten in einer Runde und die Tür klingelt, oder ihr müsst auf die Toilette, ihr wollt eure Teammates aber nicht hängen lassen? GeForce hat die Lösung für euch: der GTX G-Assist einfach in einen USB-Port einstecken und die AI spielen lassen. Auch bei schwierigen Bosskämpfen kann der G-Assist für euch einspringen. Er verwaltet auch eure Pizza-und Energy Drink-Aufnahme und sagt euch, wann ihr am Besten esst und trinkt, ohne viel Zeit bei wichtigen Games zu verlieren. Sollte nichts im Kühlschrank, bestellt der G-Assist kurzerhand beim Lieferservice. Herrlich! Und leider nur ein Scherz.

Hear. Play. FEED.

Ähnlich wie der G-Assist von GeForce will auch Turtle Beach eure Nahrungsaufnahme beim Zocken erleichtern. Die Feed-Bag könnt ihr einfach umschnallen, mit Essen vollstopfen und weiterspielen!

Hearthstone Karte

Hello children! Another Doyle Discovery! The Professor has datamined a new card that was missed from yesterday’s reveal! pic.twitter.com/z5chjeBbRX — Hearthstone (@PlayHearthstone) 1. April 2017

Die Karte Nadia, Mankrik’s Wife ist eine Referenz zu einer Quest in World of Warcraft, in der ihr eben diese finden musstet- was sau schwer und fast unmöglich war. Als Karte erhält sie deswegen die Fähigkeit Stealth.

Final Fantasy XIV- Tactics Alexander

Die Tactics-Spiele von Final Fantasy sind sehr beliebt und mit der Ankündigung eines neuen Ablegers lässt und Square Enix deswegen umso mehr zappeln. Das auf dem Alexander-Raid in Final Fantasy XIV basierende Spiel ist leider nur ein Aprilscherz. Sieht aber super aussieht!

Geralt nimmt ein Bad-Figur

Our Consumer Business Analysis and RNG Divisions are thrilled to announce a new, unique and exclusively limited figure of Geralt! pic.twitter.com/FLTTwO1RHc — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) 1. April 2017

Diese 1:10 Figur würden wir sofort kaufen! Geralt von Riva nackt und entspannt in einer hölzernen Badewanne. Leider handelt es sich aber wohl nur um einen Scherz.

Google-Maps

Wieder einmal zeigt sich Google Maps in einem anderen Gewand: Es wurde zum Spiel! Jede Umgebung und Straße konnte am 1. April als Route für Ms. Pac-Man dienen.

8-Bit Bayonetta

Bei Steam könnt ihr euch eine 8-Bit Version von Bayonetta herunterladen und das kostenlos! das ist ein Scherz, der uns gefällt! Gleichzeitig verrät das Spiel, dass in wenigen Tagen etwas Neues das echte Spiel Bayonetta betreffend passieren wird. Ein Countdown läuft auf einer Teaser Website. Was meint ihr, worum es sich bei der Neuigkeit handelt?

Prey Café!

In Prey kann man sich in Gegenstände verwandelt bzw. diese nachahmen. Nur als Kaffeebecher könnt ihr euch so zum Beispiel aus geschlossenen Räumen befreien. Warum nicht das ganze Spiel als Kaffeebecher spielen? 2032 wird das endlich möglich sein…oder auch nicht.