Let It Die – Eine Million Downloads

Das Spiel „Let it Die“, welches am 3. Dezember vergangenen Jahres von Grasshopper Manufacture veröffentlicht wurde, erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Let It Die ist ein free-to-play Online-Survival-Shooter. Auf der PlayStation Experience wurde offiziell bekanntgegeben, dass das Spiel bereits eine Million Downloads erreicht hat. Dies bestätigte auch ein Post auf der offiziellen Facebookseite, welcher besagt „continues to grow each day“.

Um diesen Meilenstein zu feiern, eröffneten die Entwickler ein Event, welches euch einen täglichen Login-Bonus gewährt. Somit könnt ihr, wenn ihr euch zwischen dem 6. Und 8. Januar anmeldet, einen sogenannten „Death Metal“ absahnen. Abholen könnt ihr den Bonus dann in eurer Reward-Box. Weitere Event-Details könnt ihr der offiziellen Webseite entnehmen.

Let It Die – Free-to-Play Online-Survival-Shooter

Auf der offiziellen Seite zu Let It Die heißt es:

Im Jahr 2026 n. Chr. trat eine große tektonische Störung auf, die eine Massenvernichtung auf der ganzen Welt auslöste. Süd-West Tokyo spaltete sich und wurde zu einer Insel, welche im Ozean in tiefem Nebel liegt.

Durch ununterbrochene seismische Tätigkeiten stiegt ein großer seismischer Turm auf der Insel im Ozean auf. Diese riesige Struktur durchdringt die Wolken. Vor euch liegen viele Geheimnisse, die es aufzudecken gilt. Wer ist mutig genug, das zu sehen, was bis jetzt den menschlichen Augen verborgen blieb?

Mit nichts weiter als euer Unterwäsche werdet ihr in eine postapokalyptische Welt geworfen. Euer Ziel? Überleben! Kämpft gegen Kreaturen, sucht nach Waffen und Rüstung und sammelt Nahrung, um nicht zu verhungern.

Das Spiel wurde für die PlayStation 4 und PlayStation Vita entwickelt.