Life is Strange: Before the Storm: Neue Details von Square Enix

Neues vom Gameplay und Soundtrack

Life is Strange: Before the Storm ist der schon fast gierig erwartete Nachfolger des ersten Teils, mit ähnlichen Namen. Square Enix präsentierte uns ein neuen Gameplay Video und gab offizielle Informationen über den Soundtrack. Was genau wir da herausgefunden haben, dass lest ihr hier in unserem Beitrag.

Als wir das erste mal Life ist Strange spielten hatten wir da so ein Gefühl das es etwas großes wird. Damit sollten wir auch recht behalten. Der erste Teil des Episoden Spiels, der extrem emotional ist, bekommt nun bald einen Nachfolger. Kenner der Reihe werden mit dem Namen Chloe Price in Windeseile die bunthaarige, wilde, junge Freundin von Max im Kopf haben. Exakt um diese handelt es sich auch in dem Spiel. Allerdings mit einer Ausnahme. Sie hat keine bunten Haare und wir beginnen etwas früher in der Geschichte. An dem Punkt an dem Max das kleine Städtchen verlässt und ihre Freundin zurücklässt. Was mehrfach schon angedeutet und aus Erzählungen mit Chloe bekannt wurde, können wir dann endlich aus erster Hand erfahren.

„Daughter“ macht den Original-Soundtrack

Diesbezüglich haben wir also neue Informationen für euch. Zum einen gibt es einen neuen Trailer den wir euch am Ende dieser News eingefügt haben und zum anderen haben wir von Square Enix eine Stellungnahme bezüglich des Soundtracks. Für eben diesen Soundtrack ist die britische Indie-Folkband „Daughter“ zuständig. Die Sängerin der Band, Elena Tonra, gab nun erste Worte über die Zusammenarbeit bekannt.

Wir sind so stolz, den Soundtrack für Life Is Strange: Before the Storm geschrieben zu haben. Dies war unsere erste Arbeit an einem Original-Soundtrack und wir fühlen uns so geehrt, dass wir die Gelegenheit hatten, mit dem Team zu arbeiten. Uns gefiel die Geschichte auf Anhieb, da im Mittelpunkt eine Hauptdarstellerin steht, die gleichermaßen emotional, intelligent, sensibel und knallhart ist. Ich denke, die Charaktere selbst haben die Geräuschkulisse, die wir schufen, beeinflusst. Es war eine Freude, daran zu arbeiten.

Auch der Square Enix Vizepräsident für Brand Marketing bei Square Enix London Studios, Jon Brooke hatte über die Band nur Lobenswerte Worte übrig. Des weiteren erklärt er auch das ein Album geplant sei. Dieses soll den Fans die Möglichkeit geben den Soundtrack des neuen Spiels immer wieder aufs neue zu genießen damit man zumindest in Gedanken, wenn man mal wieder in Bus und Bahn unterwegs ist, einfach wieder in diese Geschichte abtauchen kann.

Es war uns sehr wichtig, neben unseren lizenzierten Tracks den richtigen Partner für den Original-Soundtrack zu finden, um die Emotionen unseres Spiels einzufangen und Daughter passte perfekt. Nachdem wir alle Tracks für das Spiel gehört hatten, wollten wir ein Album veröffentlichen, damit unsere Fans die Musik wieder und wieder genießen können.

Kurz vor der Veröffentlichung eines Life is Strange Daughter-Albums sind wir dankbar und aufgeregt zugleich und hoffen, dass die Fans alle Tracks so sehr genießen wie wir denken.

Wer sich nicht unter dem Stil der Band nichts vorstellen kann dem ermöglicht das folgende Video einen kleinen Einblick in die Musikwelt. Das Lied ist der erste Auszug aus dem erscheinen Spiel und wird am 1.September käuflich sein. Das Album heißt: „Music from Before the Storm“ und beweist bei uns einen gewissen Gänsehaut-Faktor.

Gameplay Trailer

Im Gameplay Trailer zu Life ist Strange: Bevor the Storm sehen wir einen kleinen Ausschnitt zwischen Chloe und ihren Stiefvater David. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. In dem Trailer sehen wir Beispielsweise auch das System der Steuerung in und außerhalb von Gesprächen und wie wichtig unsere Entscheidungen sind.

Die erste Episode des Spiels mit dem Namen „Awake“ bekommen wir am 31. August für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One. Freut ihr euch genauso auf die Rückkehr nach Arcadia Bay? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.