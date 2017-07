Life is Strange: Before the Storm – Neues Entwickler-Video

Behind-the-Scenes-Video veröffentlicht

Das zuständige Entwicklerstudio Deck Nine hat zum kommenden Life is Strange Nachfolger ein Entwicklervideo preisgegeben. In diesem werden uns von Ashley Burch und dem Lead Writer Zak Gariss ein paar Details zu den kommenden, aber überwiegend bekannten, Charakteren verraten. Das Episodenspiel, was schon mit dem ersten Teil so einigen Spielern feuchte Augen bereitet hat, bekommt im August diesen Jahres endlich sein Prequel. Life is Strange: Before the Storm.

Wir schlüpfen dieses mal nicht in die Rolle von Maxine „Max“ Caulfield sonder in die ihrer Freundin Chloe Price. Das neue Spiel siedelt sich genau in der Zeit an, in der die Protagonistin des ersten Spiels nicht in dem kleinen Örtchen Arcadia Bay wohnt. Dementsprechend werden wir auch nicht wie im Spiel zuvor die Zeit manipulieren können. Während sich bei Kennern des ersten Teils die Ohren schon bei der Nennung der zweiten Hauptfigur aufstellen dürften, werden Neueinsteiger wohl erstmal das Grübeln bekommen. Es handelt sich dabei um Rachel Amber. Dieser Zwischenraum um die offene Geschichte und warum Chloe so ist, wie sie nun mal ist, wird uns ab August gute drei Episoden lang beschäftigen. Die erste Episode der Trilogie kommt am 31. August 2017 unter der Bezeichnung „Awake“ für Xbox One, PlayStation 4 und PC auf den Markt.