Life is Strange Before the Storm: Spezialkraft von Chloe

Life is Strange Befor the Storm – „Backtalk“

Wie auch im Original wird Chloe über eine Art von Superkraft verfügen. Max konnte die Zeit zurückdrehen. Chloe beherrscht den „Backtalk“. Was sich dahinter verbirgt, erfahrt ihr jetzt.

Nicht mehr lange und wir können in die Geschichte von Life is Strange abtauchen. Nachdem wir im ersten Teil bereits jede Menge zu lachen hatten und auch die ein oder andere Träne verdrücken mussten, gibt es bald einen Prequel zu dieser atemberaubenden Story. Es erzählt uns die Geschichte von Chloe, der besten Freundin von Max. Das Ganze spielt in dem Zeitraum, in dem Max außerhalb der Stadt war, also noch vor dem Sturm. Chloe, die wir bereits kennen, musste in dieser Zeit alleine klar kommen. In dieser Zeit trifft sie auf Rachel Amber, deren Geheimnis wir im ersten Teil lüften durften.

Chloe bekommt was sie will

Die neue Superkraft, die uns im Nachfolger zur Verfügung steht, nennt sich „Backtalk“. Doch das ist eigentlich gar nichts Abgedrehtes oder Zeit-verzerrendes. Simpel umschrieben besitzt Chloe die Eigenschaft, in Gesprächen immer das zu bekommen, was sie will. Das ganze funktioniert über eine Art Minispiel, in dem Chloe die Antworten des Gegenübers schon bestimmen kann, obwohl er sie noch nicht ausgesprochen hat. Wie das ganze im Detail funktioniert, zeigt euch der nachfolgende Trailer von Inside PlayStation:

Die erste von drei Episoden des Spiels Life is Strange: Before the Storm kommt am 31. August heraus und ist für Xbox One, PlayStation 4 und PC erhältlich.