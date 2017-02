Little Nightmares: 7 Minuten Gameplay veröffentlicht!

Bandai Namco veröffentlichte bei YouTube einen Gameplay-Trailer zum bald erscheinenden Horrorspiel Little Nightmares.

Little Nightmares – die kleine Six im großen Puppenhaus

In dem Spiel geht es um die in einem gelbe Regenmantel gekleidete Six, welche nur mit einer Kerze in der Hand, durch eine schaurig skurrile Welt läuft-ohne Schuhe. In dem Spiel sollen Kinderängste verarbeitet und überwunden werden. Alles um Six ist in der Spielwelt riesig- Erwachsenengroß. Ihr müsst Rätsel lösen und euch eurer Fantasie stellen, manchmal wirkt die Umgebung wie ein Gefängnis, manchmal wie ein Puppenhaus. Traum und Albtraum wechseln sich hier ab. Der Stil erinnert ein wenig an Tim Burton- vor allem die bösen Bewohner des Puppenhauses wirken grotesk. Keinesfalls dürft ihr euch von diesen schnappen lassen, was dann nämlich passiert hatte Bandai Namco bereits in einem früheren Trailer verkündet, der Titel „Die Neun Tode von Six“ sagt schon alles.

Das sieben minütige Gameplay-Material, welches Bandai Namco zusammen mit Tarsier Studios entwickelte, könnt ihr euch nun ansehen:

Das Spiel kommt am 28. April raus. Dann könnt ihr es auf der PS4, der XBox One und dem PC spielen. Freut ihr euch auf den Titel?