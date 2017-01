Little Nightmares: Six Edition, Pre-Order Angebote und Release-Termin

Persona 5: Neuer Trailer macht wieder Lust auf Mehr

Der Launch von Persona 5 rückt immer näher. In einem neuen Trailer bietet euch der Entwickler und Publisher Atlus einen Vorgeschmack darauf, was euch im Spiel erwartet. Laut dem Publisher geht es in dem Video um das Einschleichen in Paläste und bekämpfen von Schatten. Der Trailer gibt euch aber vor allem einen kleinen Überblick über das Kampfsystem in Persona 5 und die enthaltenen Rollenspiel-Elemente. Persona 5 Trailer zeigt reichlich Gameplay In Persona 5 geht es um eine Gruppe von