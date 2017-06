Lohnt sich Kino: Wonder Woman

Starke Frauen sind im Kino schon lange keine Seltenheit mehr und das ist auch gut so. Mit Wonder Woman treiben DC und Warner Bros diese Entwicklung weiter voran und geben einer weiblichen Heldin ihren lange verdienten eigenständigen Film. Und obwohl wir nach den Reinfällen von Batman v Superman und Suicide Squad schon Angst um dieses Experiment hatten, wurden wir schnell eines Besseren belehrt. Kann Wonder Women also die DC Comic-Verfilmungen retten?

*Spoilerwarnung – unser Review enthält leichte Spoiler zur Geschichte von Wonder Woman*

Amazonenprinzessin

Ihren ersten Leinwandauftritt hatte Wonder Woman durch Gal Gadot schon im letzten Jahr, in dem sie stellenweise Batman v Superman gerettet hat. Doch ähnlich wie bei Supergirl, oder Black Canary dürften wohl nur Comickenner wissen, um wen es sich bei diesen Charakteren handelt. Damit sich dies schleunigst ändert, verschwendet „Patty Jenkins“ mit seinem Film keine Zeit und startet gleich mit einer riesen Rückblende, die sich glücklicherweise erst am Ende des Films schließt und sich gar nicht erst groß mit den Verirrungen der letzten Filme aufhält.

Wonder Womans Ursprung ist tatsächlich viel näher als ihr ihn vermuten würdet, denn die Kriegerprinzessin stammt tatsächlich von der Erde und zwar von der versteckten Insel Themyscira. Bevölkert wird dieses kleine Idyll nur von starken Amazonen, die dort seit dem Krieg und Fall der griechischen Götter, versteckt vor der restlichen Welt, ihre Heimat gefunden haben. Als Tochter der Amazonenkönigin wächst Diana – so der offizielle Name der Wunderfrau – zunächst behütet auf, jedoch im ständigen Wissen, dass der Frieden nicht ewig andauern wird und die Zeit kommen wird, in der Krieg herrscht. Nur ist dieser näher als Sie denkt.

Absturz mit Folgen

Um im Fall der Fälle auch ihre Frau stehen zu können, wird Sie über die Jahre zu einer unüberwindlichen Kriegerin ausgebildet, bis ausgerechnet ein Mann ihren Frieden zerstört. Dies ist kein geringer als Chris Pine, der als amerikanischen Pilot auf dem Fluchtversuch mal eben unsanft notlandet. Das Ganze läuft sogar so unsanft ab, dass die gute Diane ihm sein Leben retten muss, was die beiden unweigerlich miteinander verbindet und das friedliche Leben der Kriegerprinzessin auf einen Schlag beendet. Von dort an macht sich die Amazonenprinzessin auf, ihre wahre Bestimmung zu finden, die Welt der Menschen kennen zu lernen und ihr echtes Potenzial zu entdecken.

Erfreulicherweise ist die Geschichte von Wonder Woman wirklich interessant, nachvollziehbar und erfrischend emanzipiert, sodass die zweieinhalb Stunden Kino fast wie im Flug vorbei gegangen sind. Ein besonders Lob geht hierbei an Gal Gadot, die ihre Rolle perfekt ausfüllt. Aber auch Chris Pine und der Rest des hochkarätigen Cast machen einen guten Job. Abzüge gibt es hier in der Originalfassung bei der Imitationen einiger Akzente, die leider ein wenig im „Überschauspielern“ enden.

Starke Frauen

Beim restlichen Geschehen auf der Bildfläche gibt es kaum etwas zu meckern, denn gerade die Action stimmt und Wonder Woman lässt es zwischendurch richtig krachen. Da fliegen schon mal Panzer durch die Gegend, das Lasso wird geschwungen und Männern ordentlich auf die Mütze gehauen. Dabei bleiben ihre Handlungen, egal ob verbal oder verbal oder nonverbal, immer nachvollziehbar. Davon zeigt Wonder Woman soagr einen schönen Mix, bei dem sich manche Marvel Charaktere sogar noch was abschauen könnten.

Doch zurück zur Action: Die hat uns besonders gut gefallen, denn entgegen anderer DC Filmen sind so gut wie alle Kampfszenen logisch geschnitten und exzellent choreographiert. Und auch in Sachen Farben und Effekte wurde diesmal nicht übertrieben. Zwar ist der mittlerweile etablierte DC-Look klar erkennbar, aber bei Weitem nicht so überspitzt wie beispielsweise noch in Batman v Supermann.

Ähnliches lässt sich auch über den Soundtrack berichten, der die Action und ruhigere Szenen gekonnt untermalt. Auch hier wurde sich zurückgehalten und das eingängige Wonder Woman Theme nicht überstrapaziert. So kommt es geschickt zum Einsatz und erhält dadurch genau wie der gesamte Film eine tolle Wirkung und enormen Nachhall.