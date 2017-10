Lootboxen-Debatte: Slowene startet Petition

Pokemon Ultrasonne und Ultramond: Letztes Spiel für 3DS

Der 3DS kommt an seine Grenzen Ein kürzlich erschienenes Interview zwischen IGN und den Direktoren von Pokemon Ultrasonne und Ultramond Kazumasa Iwao und Shigeru Ohmori bringt neue Erkenntnisse zu den neuen Editionen und zur Zukunft des Nintendo 3DS. Fans des Genres haben es schon seit Pokemon Omega Rubin und Alpha Saphir bemerkt. Der 3DS kommt, besonders bei eingeschaltetem 3D-Modus an seine Grenzen. So ruckelt es in Performance-lastigen Szenen häufiger, was den Spielgenuss einschränkt