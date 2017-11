Lootboxen: Könnten Schule machen, wenn EA Erfolg hat

Gamer-Feind Nummer 1

Aktuell grenz die Hetzerei gegenüber dem umstrittenen Lootbox-System in Star Wars Battlefront 2 schon fast an eine Hexenjagd. Aktuell wurden aufgrund des großen Protests der Spieler-Gemeinde, zwar Mikrotransaktionen deaktiviert. Jedoch werden diese, sobald sich die Lage beruhigt hat, laut EA wird zurückkehren.

Die Frage bleibt nun, ob EA die Mikrotransaktionen 1:1 oder in abgeschwächter Form zurückbringen wird. Jedoch warnen aktuell andere Entwickler davor, dass das Modell trotz des Shit-Storms Schule machen könnte, insofern EA damit finanziell erfolgreich ist. So könnte es dazu kommen, dass es in Zukunft verhäuft in anderen Spielen ebenfalls zum Einsatz kommt.

Proteste werden wohl abprallen

Der Creative Director von Bulletstorm, Adrian Chmielarz äußerte sich ebenfalls zu diesem Thema. Er glaubt, dass EA trotz der Proteste, Umsätze im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich machen wird. Dadurch sei es in Zukunft völlig egal, wie sehr man sich über die Mikrotransaktionen aufregt. Das, was für EA zählt sind die Zahlen auf dem Papier, so wird sehr wahrscheinlich jeder Protest einfach abprallen.

Die einzige Möglichkeit diesen Wandel zu stoppen sei Chmielarz zufolge, die Mikrotransaktionen komplett zu boykottieren. Denn das Geld ist, dass was für den Entwickler am Meisten zählt.